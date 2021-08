Toto Wolff werpt blik in glazen bol: "Zes teams kunnen voor titel gaan in 2022"

Toto Wolff voorspelt dat er volgend jaar wel twaalf coureurs zouden kunnen meestrijden om het wereldkampioenschap Formule 1. Althans, de Mercedes- baas noemt dat zeker zes teams met elkaar gaan knokken om de titel in 2022. De teambaas van Mercedes-ster Lewis Hamilton en de onzekere Vallteri Bottas - wiens baantje op de tocht zou staan na dit jaar - denkt dat er nog maar een haartje verschil zit in snelheid tussen de nieuwe bolides in 2022.

Budgetplafond noopt tot tactisch uitgeven

De teams in de Formule 1 hebben een budgetplafond afgesproken, waardoor men goed moet opletten waar elke euro aan wordt besteed. Omdat elke munt maar één keer kan worden uitgegeven, én omdat er volgend jaar met radicaal andere bolides wordt gereden die bovendien ook de basis vormen voor de auto's in de jaren daarna, zal elk team dit jaar extra goed kijken waar het geld naartoe gaat.

2021 versus 2022

Voor veel teams het dan ook het meest logisch om 2021 als een overgangsjaar te beschouwen en zo min mogelijk uit te geven aan de bolide van dit seizoen en juist relatief vroeg te beginnen aan de ontwikkeling voor de bolides van de toekomst. Haas is het enige team dat al vooraf aan 2021 hun pijlen gericht heeft op 2022. Dat deden zij door de prestaties van hun huidige bolide geheel daarvoor op te offeren, in de hoop volgend jaar sterk voor de dag te komen, zo is de gedachte.

Fouten zullen nog lang gevoeld worden

Teams die de ontwikkeling te laat zijn begonnen, of teams die fouten maken tijdens het ontwerp, zullen lang achter de feiten aan moeten lopen. De pijn daarvan zal gevoeld worden, en volgens Toto Wolff zou dat wel eens langer kunnen duren dan alleen de eerste GP's van 2022.

Wolff wordt geciteerd door GP Fans Global: "Je moet altijd het belang van de sport afwegen tegen de lange termijn. Het reglement van volgend jaar blijft ook de komende jaren nog van kracht. Daar kun je dus niet zomaar omheen. Als je begin volgend jaar een achterstand blijkt te hebben, dan gaat het lang duren voordat je die hebt weggewerkt. Daarom houdt Mercedes vast aan de gekozen strategie. Wij veranderen eigenlijk niet van koers, wij blijven op het ingeslagen pad."

Twaalf coureurs in strijd om het WK?

Wolff voorspelt dat zes teams volgend jaar dus wel eens verwikkeld kunnen raken in een titelstrijd. Zo noemt hij Red Bull en Mercedes, uiteraard, maar ook ziet Wolff de Ferrrari's werer meestrijden aan het front. En daar houdt het niet bij op, blijkt uit de citaten van Wolff's woorden: " Hopelijk ook Red Bull, McLaren, Aston Martin en Alpine en wie verder dan ook, want dat gaat het kampioenschap juist zoveel interessanter maken voor de kijkers", zegt Wolff.

Goede voorbereiding is halve werk

Hij wil er wellicht vooral mee aangeven dat de marges kleiner worden aan de kop van het F1-veld in 2022. Volgens Wolff telt het dan extra in het voordeel mee als je dus tijdens de winter al op schema ligt, tijdwinst boekt en goed uit de startblokken komt tijdens de tests. Mochten de voorspellingen van Toto Wolff ook daadwerkelijk waarheid worden, dan kan het allemaal nog wel eens véél spannender worden dan dit jaar al het geval is.