George Russell houdt momentum gaande tijdens sillyseason in F1: 'Hamilton zat niet fout in Copse'

George Russell weet ook tijdens de komkommerdagen in de F1 zijn momentum wat betreft de rijdersmarkt gaande te houden. Zagen wij eerder foto's op zijn sociale media-kanalen waarbij Russell liefdevol zijn Mercedes op staat te poetsen. Dit keer heeft Russell een (voor Lewis Hamilton en Mercedes gunstige) analyse over Verstappens crash op Silverstone.

De Britse Russell leest, ziet en hoort in de media al maanden weinig anders dan dat hij "vrijwel zeker" en "binnenkort écht" aangekondigd wordt als Mercedes-coureur in 2022. Op de baan doet Russell goede zaken en weet hij op te vallen met de Williams, al wist zijn teamgenoot Latifi de helft meer zoveel punten te scoren.

Russell zal zijn kansen op promotie van Williams naar Mercedes willen vergroten. Zo heeft hij de veelbesproken crash van Verstappen na contact met Hamilton zelf "wel meer dan honderd keer" terug gekeken.

Russell zegt dat hij zoveel tijd spendeert aan het terugkijken van de crash van Verstappen, omdat hij dat nodig vond om zijn eigen race goed te kunnen analyseren. Hij legt uit dat het moeilijk is voor coureurs om andermans verrichtingen te beoordelen, aangezien een coureur zich vooral concentreert op zijn eigen race. In dit geval zegt Russell echter niet om "duidelijke zaken" heen te kunnen. Aangezien het incident zich in zijn omgeving afspeelde. hoort het nu eenmaal bij zijn leerproces om de crash van Verstappen te analyseren, verklaart hij.

George Russell: "Ik kijk altijd naar video's van mijzelf, ik controleer de data en kijk naar hoogtepunten, zodat je gewoon begrijpt wat er aan de hand was. Terwijl je je eigen race rijdt, weet je nooit wat er staat te gebeuren. Toen ik door Copse reed, zag ik Max niet eens in de bandenstapels staan. Ik wist niet dat Sebastian even daarvoor al gespind was. Ik reed langs hem en zag de gele vlag en wat stofwolken. Toen ik de data controleerde na afloop, zag ik dat Vettel drie posities voor mij de baan weer was op gekomen. Dat was interessant. Je bent zo geconcentreerd op je eigen rol, dat je soms een aantal duidelijke dingen mist."

"Race-incident"

Russell vertelt tegen autosport.com: "Voor mij was dat duidelijk een race-incident. Er was niets verdachts aan. Lewis is één van de meest nette en eerlijke en coureurs die je maar kunt vinden."

Toto Wolff liet eerder weten dat hij deze zomerweken de tijd zal nemen om een besluit te nemen over de toekomst van Valtteri Bottas en George Russell. Het is nog niet duidelijk wie in 2022 de tweede Mercedes mag besturen, of er inmiddels al een besluit is genomen en wanneer dat precies bekend gemaakt zal worden.