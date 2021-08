Verstappen twijfelt geen seconde: "Ik ben sneller dan Hamilton"

Niet alleen wanneer Max Vestappen in de auto zit, blijkt hij snel. De Limburger is ook rap wanneer hij vragen krijgt over wie er nu sneller zal blijken te zijn dit jaar. De Limburgse raceheld is verwikkeld in een hevige titelstrijd met Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur ligt nu acht WK-punten voor op Verstappen. Het kan echter nog alle kanten op, stelt de zelfverzekerde Red Bull Racing-coureur in gesprek met De Telegraaf.

De Nederlander heeft er alle vertrouwen in dat hij dit jaar de wereldtitel kan winnen. "Absoluut zeker", zo klinkt Verstappen zelfverzekerd en bewust van zijn eigen kunnen.

"Ik weet zeker dat wij kunnen zorgen voor een spannend gevecht", vertelt Verstappen.

"Wij maken nog altijd grote kans om te winnen en we mogen nu niet zomaar opgeven. Ik zie het zo: Ik kan nog sneller dan alle anderen in een auto. Daar zit dus ook nog wel wat in. Ik weet absoluut zeker dat ik sneller ben dan Lewis. Voor mij werkt het goed om dat te bedenken. Als ik dat niet op die manier zou bedenken dan zou ik beter thuis kunnen blijven."

Verstappen denkt dat de bolides dit jaar eerder in het seizoen al aan elkaar gewaagd waren. "Nu is Mercedes weer terug gekomen op de baan en daarom moeten wij zorgen dat wij hen op z'n minst evenaren. Daarnaast kan ik een verschil maken."

"Het is nu aan ons om te blijven werken en net die één of twee tienden extra te vinden die zij weer hebben teruggewonnen op ons. Kijk, Mercedes was zó dominant in de jaren hiervoor en wat dat betreft zijn wij in veel betere vorm dit seizoen."

Verstappen herhaalt dat hij denkt dat er nog meer snelheid uit de auto te halen valt.