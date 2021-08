Wolff mist Lauda nog steeds

Het is al weer even geleden dat de legendarische Niki Lauda ons ontviel. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft het nog steeds moeilijk met het overlijden van zijn goede vriend en collega.

De Oostenrijker laat in gesprek met Motorsport-Total.com weten Lauda nog elke dag te missen: "Persoonlijk verveel in mij na 48 uur. Dus dan ga ik op zoek in mijn telefoon naar iemand om te bellen." Regelmatig was Lauda degene waar Wolff mee aan de telefoon hing.

Legende

De Oostenrijkse drievoudig wereldkampioen overleed in 2019 in het ziekenhuis. De coureur is tot op de dag van vandaag een legendarische coureur vooral bekend om zijn legendarische gevecht met James Hunt in 1976. Lauda had ook zo zijn fratsen en ook Wolff maakte daar kennis mee.

De Mercedes-teambaas doet bijvoorbeeld een verhaal uit de doeken over wat Lauda uithaalde tijdens Wolffs vakantie. Lauda stond ineens voor de deur op de teambaas zijn vakantie-adres: "Ik zei: je kan mijn kont kussen. Je volgt mij op mijn vakantie in Italië en forceert me om op te staan en een espresso met je te drinken, dat ga ik niet doen." Lauda was tot zijn dood verbonden aan het team van Mercedes.