Binotto: "Kwestie van tijd tot Carlos Sainz tot zijn recht komt"

Het is "slechts een kwestie van tijd" tot Carlos Sainz tot bloei komt bij Ferrari en hij zijn belofte volledig kan waarmaken als Ferrari-coureur. Dat stelt teambaas van het rode team Mattia Binotto.

Eerder deze week al liet Binotto weten dat Ferrari volgens hem het beste rijdersduo in de Formule 1 heeft in 2021. Sainz kwam afgelopen winter van McLaren naar het fameuze team uit Maranello.

Zelfkritische Sainz ziet ruimte voor verbetering

Carlos Sainz liet afgelopen week weten dat hij redelijk tevreden kan zijn met 2021, maar hij heeft het gevoel dat het "niet mijn beste seizoen" in de Formule 1 is. Sainz kijkt kritisch terug op zijn eerste seizoenshelft, en concludeert dat zijn tempo goed is, maar dat hij consistenter wil worden. "En vandaag de dag moet je echt alle puzzelstukjes op de juiste plek leggen om een ​​goede raceprestatie te kunnen laten zien. Het gaat nu beter met mij en ik ben getroost om te zien dat ik qua snelheid altijd dicht bij Charles was. Maar hij is erin geslaagd om betere weekenden samen te stellen. Ik weet dat ik nog veel meer kan", zo stelde Sainz.

Sainz te agressief, zegt Binotto

Teambaas Binotto is het eens met de kritische zelfanalyse van Sainz. Binotto geeft toe dat de voormalige McLaren en Toro Rosso-coureur "fouten heeft gemaakt omdat hij te agressief was". Binotto stelt in het Italiaanse Corriere della Sera: "Hij mist nog steeds het perfecte weekend. In elke kwalificatie of race zijn er altijd een paar kleine foutjes geweest. Maar het is slechts een kwestie van tijd."

Sainz weet dat hij nog tijd heeft om te perfectioneren, ook omdat Ferrari dit jaar "hogere prioriteiten heeft dan McLaren voor de derde plaats te verslaan."

Binotto ziet 2021 als een overgangsjaar en een leerjaar. In 2022 verwacht hij veel van het nieuwe ontwerp van de auto, wanneer de bolides aan volledig nieuwe reglementen moeten voldoen.

"We willen ons als team blijven verbeteren en het team opbouwen om te proberen zo compleet mogelijk te zijn en volgend jaar de kans te hebben om de titel te winnen met de nieuwe reglementen. Daar zijn we klaar voor."

Binotto vertelt dat Ferrari later dit jaar met een upgrade in de motor zal komen, en dat is een "voorgerecht" van wat het team in 2022 wil leveren.