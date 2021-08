Adrian Newey verzucht: "Klachten van Mercedes doen ons veel pijn"

Red Bull Racing moet dit seizoen achter de schermen harder vechten dan ooit tevoren om Mercedes en Lewis Hamilton te onttronen. Dat zegt topontwerper Adrian Newey.

Het team moet zich dit jaar niet alleen laten gelden op de baan, maar ook naast de baan is het team van Max Verstappen verwikkeld in allerlei controverses. Zo moest het team hun achtervleugel aanpassen na de soapserie over hun vermeende flexibele achtervleugel. Het leidde ertoe dat de FIA de reglementen aanpaste en de zwaarte van de tests op de achtervleugels verzwaarde.

Aangescherpte regels tijdens het seizoen

De regels werden aangescherpt middels een technische richtlijn die de autosportbond uitvaardigde. De tests waaraan de achtervleugels moeten voldoen werden verzwaard na klachten van Mercedes daarover.

Newey ontwierp een reeks titel-winnende bolides en zegt dat het een compliment is dat zijn team zo nauwlettend in de gaten wordt gehouden door hun concurrenten.

"We hebben dit eerder meegemaakt, maar ik kan mij geen tijd herinneren waarin we achter de schermen hetzelfde niveau een politieke en lobby tegen onze auto hebben gekregen", zo vertelt de topontwerper op de website van het team.

Argusogen

Het team van Max Verstappen en Sergio Perez wist de kampioenschappen tussen 2010 en 2013 te winnen. Ook toen werd er door de concurrenten met argusogen naar de verrichtingen en de bolide van het team gekeken, herinnert Newey zich.

"Dat is de aard van de Formule 1 en een van de dingen die het zo stimulerend maakt, maar de hoeveelheid en de intensiteit ervan dit jaar is veelzeggend", vertelt Newey.

Nog twaalf races te gaan

Red Bull wist zes Grands Prix te winnen, waarvan Max Verstappen er vijf op zijn naam schreef. Er zijn nu elf races gereden en op de kalender van 2021 staan er nog een twaalf races te wachten in het tweede deel van het seizoen.

Voorsprong Verstappen en Red Bull in twee weekenden verdampt

Terwijl Verstappen goed op weg leek naar zijn eerste wereldtitel, kwam er een grote kink in de kabel tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Lewis Hamilton tikte Verstappen aan op het achterwiel in één van de snelste bochten ter wereld. In Copse Corner liep het verkeerd: Verstappen kwam met een forse klap zijwaarts tot stilstand in de bandenstapels. De nek van Vertappen kreeg een klap te verduren van maarliefst 51 keer zijn lichaamsgewicht.

Gifbeker nog niet leeg

De gifbeker bleek nog niet leeg, want de pech voor Verstappen duurde voort in Hongarije. Verstappen werd uit de eerste bocht getikt, nadat Valtteri Bottas zijn rempunt miste. Verstappen kon in tegenstelling tot zijn teamgenoot Sergio Perez nog wel door, maar de Nederlander was geen schim van de sterke kampioenschapsleider die hij tot dat moment was. De gehavende auto van Verstappen bleek hem nog net in de punten te krijgen, maar de leiding in het kampioenschap verloor hij aan Lewis Hamilton. Hamilton werd tweede na de diskwalificatie van Sebastian Vettel, terwijl Max Verstappen negende werd.

Voorlopig mist Max Verstappen acht WK-punten vergeleken met Lewis Hamilton, terwijl Verstappen twee weken eerder nog 32 WK-punten voor stond op de Britse Mercedes-coureur. Mercedes heeft voorlopig 12 WK-punten meer dan Red Bull Racing bij het ingaan van de zomervakantie van de Formule 1. Voor de Britse Grand Prix was de voorsprong van Red Bull Racing nog 44 punten op Mercedes.

Volgens topontwerper Newey is Red Bull Racing de dupe van de flexi-wing soap, terwijl andere teams soortgelijke aerodynamische voordelen uitbuiten.

Klagend Mercedes kost Red Bull Racing veel geld

"Toen Mercedes er veel over begon te klagen, maakten zij zich geen zorgen over wat Alfa (Romeo, red.) aan het doen was. Ze maakten zich alleen zorgen over de vraag of wij een voordeel zouden hebben, maar dat hadden wij niet echt. Wel waren er grote kosten verbonden aan het veranderen van dat onderdeel, en dat heeft duidelijk pijn gedaan", zo wordt Newey geciteerd op de website van het team van Max Verstappen en Sergio Perez.

Eind augustus gaat het F1-kampioenschap verder tijdens de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps.