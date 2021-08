Hamilton leeft mee met Vettel na diskwalificatie, maar profiteert in WK-strijd met Verstappen

Lewis Hamilton betoont zijn medeleven aan Sebastian Vettel en Aston Martin, nadat Vettel werd gediskwalificeerd uit de uitslag van de Grand Prix van Hongarije. Het lukte de FIA niet om de minimaal voorgeschreven hoeveelheid brandstof uit de Aston Martin te halen. De auto wordt onreglementair verklaard en Vettel's tweede plaats wordt uit de raceresultaten geschrapt.

Het is niet dat het Hamilton toevallig slecht uit komt: de Brit loopt vanwege de schorsing van de groene bolide nu nog eens twee punten extra uit op titelrivaal Max Verstappen in de strijd om het wereldkampioenschap. Verstappen raakte in de eerste ronde vleugellam na een forse aanrijding als gevolg van een remfout van Mercedes-coureur Valtteri Bottas.

Hamilton profiteert het meest van de gestrafte Duitser. De tweede plaats en de daarbij behorende 18 WK-punten vallen nu in de schoot van de Mercedes-coureur, die als derde over de streep kwam.

Op deze wijze had Lewis Hamilton wellicht niet de tweede plaats in zijn schoot geworpen willen krijgen. De Brit leeft erg mee met lot van Vettel, van wie zondagavond laat zijn tweede plaats werd ontnomen.

"Gutted"

Hamilton voelt zich er "gutted" over, wat volgens de meeste woordenboeken duidt op een extreem gevoel van teleurstelling, treurnis of boosheid.

De emotie die Hamilton voelt doet hem besluiten zijn telefoon te hanteren om zo zijn medeleven met Vettel onder woorden te brengen. De Mercedes-coureur geeft blijk van zijn empathie en gevoelens van onrecht over het leed dat Sebastian Vettel is aangedaan. Op het moment dat Lewis zijn medeleven correct heeft verwoord, klikt hij op 'verzend'.

"Ik voel mij zo extreem teleurgesteld ('gutted') voor Seb. Het is altijd een eer om met jou op het podium te staan en jij verdiende dat resultaat", zo lezen Hamilton's miljoenen volgers op Instagram.

Het bericht vervolgt: "Wat jij doet bij jouw nieuwe team is geweldig, blijf vechten en je best doen. Zie je binnenkort wel weer op het circuit."

Brandstoftekort: DSQ

Dat Sebastian Vettel zijn tweede positie zou hebben verdiend, blijkt niet uit het onderzoek van technisch afgevaardigde Jo Bauer van de overkoepelende internationale autosportbond FIA. Hij constateert dat er "slechts 0,3 liter" brandstof uit de Aston Martin kon worden bemonsterd. Het reglement schrijft voor dat er ten minste 1,0 liter over moet blijven in een gefinishte F1-bolide.

Als er na "meerdere pogingen" nog altijd te weinig brandstof wordt gemeten, verklaren de stewards de Aston Martin onreglementair. De FIA hanteert de voorgeschreven straf: DSQ, komt er achter Vettel's naam.

Het door Mercedes-aangedreven team van Aston Martin kondigt via een intentieverklaring aan bij de FIA dat zij in beroep willen tegen de sanctie. Het team heeft tot donderdag de tijd om juridisch te komen tot een beroep tegen de straf.

Ondertussen heeft de autosportfederatie de bolide in beslag genomen en is de auto door de FIA-technici verzegeld. De auto van Vettel gaat nu naar een onderkomen van de FIA, tot een eventueel beroep anders voorschrijft. Het team van Sebastian Vettel heeft aangegeven dat zij menen dat er nog 1.44 liter in de tank zou moeten zitten. Volgens het team is mogelijk een kapotte brandstofpomp oorzaak van het brandstoftekort.

Verstappen's riante voorsprong na 2 GP's nu een achterstand

Drie weken geleden had Max Verstappen nog een riante voorsprong van 32 WK-punten ten opzichte van Lewis Hamilton. Met een flink uitgedunde voorsprong van nog slechts 8 WK-punten voorsprong op Hamilton arriveerde Verstappen in Hongarije. Bij vertrek uit Boedapest is het verschil tussen de twee nog precies 8 WK-punten, maar dan in het voordeel van Lewis Hamilton.

De gifbeker lijkt nog lang niet leeg voor Red Bull Racing

Verstappen en Perez zullen later dit seizoen allebei vrijwel zeker een grid-straf ontvangen vanwege een vierde motorwissel in een seizoen, als gevolg van de kostbare aanrijdingen door toedoen van fouten van de Mercedes-coureurs. De Red Bull's werden in twee weken tijd maar liefst drie keer zwaar beschadigd, buiten hun eigen schuld om. Gevolg is dat Red Bull Racing de straffen zal moeten incalculeren voor later dit seizoen.

Aan zowel de auto's als ook de Honda-krachtbronnen is bijzonder veel schade. Het team berekende dat alleen al de crash van Max Verstappen in Copse Corner zo'n 1,5 miljoen euro kost. Het mes snijdt nóg dieper: vanwege het afgesproken kostenplafond zal elke euro schade een euro minder investering mogelijk maken om de auto verder te ontwikkelen en sneller te maken dit seizoen.

Red Bull Racing wordt zwaar geraakt, naast Verstappen zal ook Perez waarschijnlijk een vierde krachtbron moeten aanspreken dit seizoen. Na de remfout van Bottas in Hongarije en het tikje van Hamilton op Verstappen op Silverstone zullen beide coureurs niet genoeg hebben aan met maximum van drie motoren dat ongestraft mag worden gebruikt gedurende een seizoen.

De krachtbronnen van de Red Bull-coureurs lijken rijp voor de schroothoop, als gevolg van aanrijdingen die werden veroorzaakt door Bottas en Hamilton, en dat onrecht zal wellicht niet zo'n "gutted" gevoel veroorzaken bij Hamilton: hij loopt na de straf van Vettel nog eens twee punten extra uit in de tussenstand om het wereldkampioenschap Formule 1 in 2021.

Veerkracht, passie en racetalent

Max Verstappen wordt onder grote druk getest, zeker nu zijn gevoel voor rechtvaardigheid zou kunnen zijn aangetast, wat zou kunnen leiden tot bitterheid of boosheid. Het is zaak voor de Limburger om koel en kalm te blijven en zich vooral op zichzelf en zijn eigen presteren te blijven focussen. Voor hem ligt een bijzonder half jaar, waarbij het voor de Nederlandse Red Bull-coureur aankomt op veerkracht, passie en racetalent.

Jos Verstappen zei het vaak: "Max is de betere versie van mijzelf."