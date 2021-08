Media bejubelen Alpine, hekelen "brandstofschandaal" en zien "bowlingbaan" op Hungaroring

GPtoday's rondje langs Europese headlines over die knotsgekke F1 GP in Hongarije. De internationale media bejubelen Ocon en Alonso, beschrijven Vettel's "benzineschandaal" en zien Bottas op "bowlingbaan" Hungaroring.

De internationale media schrijven over de Grand Prix van Hongarije in termen als "De grote bowlingbaan in Boedapest" waar een race werd gereden die "niet te filmen" was en "niet te herhalen" valt.

Grootste verliezer is Max Verstappen, terwijl Fernando Alonso zorgt voor een "titanenduel" en "iconische hulp" bood waarmee Ocon kon winnen, zo is de sfeer in de Spaanse kranten. De Franse media zien vooral de grootsheid van Fransman Esteban Ocon.

"Ocon plukt de glorie"

Volgens de Spaanse sportkrant AS is Fernando Alonso de absolute held op het Hongaarse asfalt. "Alonso houdt Hamilton vast, Ocon plukt de glorie voor Alpine", zo kopt de krant. Na het "brandstofschandaal" van Aston Martin, schrijft de krant: "De start was in Hongarije een van de wildste en meest chaotische ooit in de Formule 1. Hamilton is de grote winnaar, Verstappen met een min of meer kapotte auto is de grote verliezer."

"Franse Revolutie"

De Italianen lezen dat de "Franse Revolutie" is uitgebroken. De roze sportkrant La Gazzetta dello Sport ziet ook dat Hamilton een forse klap uitdeelt aan Verstappen wat betreft het wereldkampioenschap dit jaar: "Lewis Hamilton vervult zijn missie en grijpt de troon van Max Verstappen. Ferrari liet opnieuw een goede kans liggen."

Volgens het Franse L'Equipe toont Esteban Ocon's verrassende overwinning dat de Fransman uit het juiste racehout is gesneden: "Ocon behoort tot de groten". De Fransen raken niet uitgeschreven over de 24-jarige Alpine-coureur als na zijn eerste overwinning in de F1.Toch lijken de Spaanse media dezelfde race anders te hebben beleefd: "Ocon wint dankzij Alonso", schrijft het Spaanse Marca. "Hamilton leidt opnieuw de World Cup", schrijven de Spaanse journalisten nog.

"Epische hulp van Alonso"

El Mundo Deportivo trekt nog een aantal registers open en gaat vol op het orgel in hun loflied voor 'hun' Fernando Alonso's en diens vechtlust: "Ocon wint dankzij de epische hulp van Alonso." Ook constateert het medium dat Sebastian Vettel's naam geschrapt wordt uit de resultaten, waarmee Lewis Hamilton nog eens twee punten verder uitloopt op de Limburger die vleugellam bleek rond te rijden in de zwaar gehavende auto. " Vettel wordt gediskwalificeerd aan de groene tafel. Het eindresultaat van de race in Hongarije leidt bij velen tot ongeloof, maar het is waar. Psychologische puntenwinst voor Hamilton in het wereldkampioenschap gevecht", schrijft El Mundo Deportivo.

"Bowlingbaan Boedapest"

Terug in Italië schrijft Corriere della Sera: "Op de grote bowling in Boedapest pakten Ferrari en Sainz de derde plaats. In Boedapest hadden we een duel tussen Hamilton en Verstappen verwacht, maar het pakte heel anders uit. Ocon viert zijn eerste overwinning."

Sport1 schrijft: Alonso hield Hamilton lange tijd in bedwang, dat was pure Formule 1-passie. Verstappen had pech omdat zijn auto beschadigd raakte na het door Bottas uitgelokte ongeval. Hamilton trekt in de WK-ranking voorbij Verstappen, alles is weer in de hand."

De knotsgekke Grand Prix wordt verder beschreven als "​uniek en ongeëvenaard".