Fernando Alonso: "Hamilton klaagt altijd"

Esteban Ocon heeft voortreffelijk gereden op weg naar zijn eerste Grand Prix-overwinning. Gedurende 70 ronden zat Sebastian Vettel hem op de hielen, maar de Fransman reed foutloos naar de finish. Daar moest hij ook zijn teamgenoot Fernando Alonso bedanken. Als de Spaanse racelegende niet zo goed had verdedigd tegen Lewis Hamilton, was de overwinning hem misschien in de slotfase uit handen geglipt.

Alonso opende zijn trukendoos in een poging de wereldkampioen achter zich te houden. Dit leverde hem kritiek op van Hamilton op de teamradio. Volgens de Brit was het rijden van Alonso gevaarlijk. Na de race bagatelliseerde Alonso tegen Ziggo Sport. "Hij klaagt altijd. Ik heb niets gehoord van de FIA, dus het was allemaal in orde denk ik."

Hamilton kwam ondanks dit zware gevecht met zijn oude rivaal binnen enkele seconden van Ocon. Er kan rustig gesteld worden dat Alonso de overwinning van Alpine en teamgenoot Ocon veilig heeft gesteld met zijn verdedigende tactieken.