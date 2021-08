Bottas kijkt in de spiegel: "Ik denk dat ik fout zat"

Valtteri Bottas nam de schuld op zich voor de crash waarbij meerdere auto's aan het begin van de Hongaarse Grand Prix betrokken waren en diverse coureurs hun race direct moesten staken - waaronder hijzelf. Op een nat en glibberig circuit remde Bottas in het begin van de race helemaal verkeerd. Hij boorde achterin de McLaren van Lando Norris bij het naderen van bocht 1, nadat de Fin een slechte start had gemaakt.

Dor de botsing stuurde Norris in op de Red Bull van Max Verstappen en veroorzaakte ernstige schade aan het chassis van de Nederlander, terwijl Bottas vervolgens in aanvaring kwam met de andere Red Bull van Sergio Perez. Het eindresultaat was DNF's voor Bottas, Norris en Perez, terwijl Verstappen slechts als tiende over de finish kwam.

Domino effect

Het betekende dat er na de race nogal wat coureurs boos waren. Bottas begreep die frustratie en accepteerde dat de crash zijn schuld was. De Fin zei bij Sky Sports: "Ik denk dat het eerlijk is als ik de schuld op mij neem. Ik had een slechte start, veel wielspin, dus verloor het momentum, Lando kwam voor me en ik zat vlak achter hem en remde in bocht 1. Ik denk dat ik de rempunten verkeerd heb ingeschat, ik had niet verwacht dat de wielen zouden blokkeren."

“Het voelde ook alsof ze vrij vroeg remden, maar ik zat achter hem en was verantwoordelijk voor het raken van Lando en dat betekende dat hij toen veel mensen voor hem eruit kegelde. Het is niet goed voor mij maar ook niet voor de andere coureurs."