Lewis Hamilton knokt zich terug naar podium na miskleun met bandenkeus: "Team zei dat er nog regen zou komen"

Lewis Hamilton weet zich van de laatste positie terug te vechten naar het podium in de doldwaze Hongaarse Formule 1 Grand Prix. De Brit maakte een grote fout door na de rode vlag-situatie te kiezen voor een herstart op de intermediates. Achter Hamilton doken alle anderen de pitstraat in na de opwarmronde: zij wisselden naar slicks.

Hamilton verscheen als enige aan de herstart en kwam direct daarna ook naar de pits om alsnog naar de droogweer-rubbers te wisselen. Het bezoekje aan de pitstraat kostte hem veel: Hamilton verruilde de leidende positie voor de laatste positie. De gok voor intermediates pakte dus nogal slecht uit.

Inhaalrace

Hamilton weet uiteindelijk toch terug naar voren te komen op de opdrogende baan. Lange tijd had hij het lastig om Fernando Alonso in te halen. De Spaanse coureur maakte de Alpine breed en wist de Mercedes ronden lang achter zich te houden. Uiteindelijk finisht Hamilton als derde.

"Team zei dat er nog regen aan kwam"

Na afloop zegt Hamilton: "Allereerst mijn grote felicitaties richting Alpine en Esteban. Het is ook geweldig om Aston Martin daar op het podium te zien en van hen kunnen we nog meer verwachten. Wij maken het ondertussen onszelf altijd moeilijk, maar dit soort dingen gebeuren. Ik heb alles gegeven. Ik heb niets meer over. "

Over zijn bijzondere bandenkeuze bij de herstart, zegt Hamilton: "Ik vertelde het team hoe de baan was, maar zij vertelden mij dat er nog meer regen zou komen en daarna zag ik ineens dat iedereen de pitstraat was ingedoken. Hoe dan ook: wij kwamen hier dit weekend zonder te weten welke kant het op zou gaan."