Charles Leclerc: "Lewis was zichtbaar agressiever in Silverstone"

Charles Leclerc denkt dat Lewis Hamilton agressiever was dan normaal tijdens de Britse Grand Prix. De Britse Grand Prix van 2021 zal voortleven in de annalen van de Formule 1, de clash tussen Hamilton en Max Verstappen is legendarisch.

Na een aantal bijna ongevallen in de eerste negen races van dit seizoen, kwamen de titelverdedigers in Silverstone met elkaar in botsing om de leiding van de race. Hamilton probeerde Verstappen via de binnenkant bij Copse in te halen, maar maakte contact met het achterwiel van de Nederlander waardoor hij snel door het grind en in de bandenstapels crashte.

Na de race spraken Hamilton en het Mercedes-kamp over de overmatige agressie van Verstappen. Leclerc denkt echter dat hetzelfde kan worden gezegd voor het rijden van Hamilton tijdens de race op Silverstone.

Clash met Verstappen

Na in het verleden ook met Verstappen te hebben gevochten, met name tijdens de Oostenrijkse GP van 2019, toen de Nederlander de Ferrari-coureur laat passeerde om de leiding te nemen en de overwinning te behalen, werd Leclerc gevraagd naar de verschillende stijlen van de twee titelrivalen.

"Het is een andere stijl, ook al zag ik misschien een andere Lewis in Silverstone, een beetje agressiever dan hij normaal is", vertelde hij aan Sky Italië. “Max is zeker wat agressiever in het rijden, qua aanvallen, en ik vind het heel leuk om samen met hem te vechten omdat het een show geeft. Het is ook een beetje mijn manier om te vechten."

“Bij Lewis is er altijd veel respect, alles is eerlijk. Dus ja, het zijn verschillende manieren van rijden, maar in Silverstone zag ik duidelijk dat Lewis agressiever reed dan hij normaal doet."