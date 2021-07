Tsunoda crasht weer: "Ik moet dat niet doen en hier van leren"

Yuki Tsunoda heeft de volledige verantwoordelijkheid genomen voor zijn crash in Hongarije tijdens de eerste vrije training en geeft toe dat hij van zijn fouten moet leren. Het weekend van de AlphaTauri-coureur kende een nachtmerrieachtige start toen hij weer in de ochtendsessie crashte en achteruit in de bandenstapels belandde nadat hij de controle in bocht 4 had verloren.

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat hij stopte met een sessie nadat hij een fout had gemaakt, en hoewel hij zegt dat de auto niet geweldig aanvoelde, erkent hij dat hij moet leren.

De Japanse coureur reageerde achteraf: "Op dat moment was de auto erg nerveus, vooral de achterkant in snelle bochten. Ik verlies tijd in vergelijking met mijn teamgenoot maar voornamelijk in snelle bochten; de meeste bochten waren redelijk goed en sommige van de bochten won ik meer tijd dan Pierre."

“Slechts twee bochten verloor ik veel op hoge snelheid en probeerde mezelf te verbeteren, waarna ik de muur inging. Ik moet dat niet doen, bijna anderhalve sessie is daardoor verloren. Ik moet hier echt van leren."

Waardering voor monteurs

De crash kostte Tsunoda en zijn team bijna een hele dag aan vrije training, maar hij slaagde er in ieder geval in om uiteindelijk één vliegende ronde te voltooien in de tweede training, doordat hij net voor het einde van de sessie op de baan kwam.

Hij is zijn monteurs erg dankbaar voor de reparatie die ze hebben uitgevoerd, vooral omdat hij de schuldige was voor de schade aan de auto. "Ja, ik denk dat het allemaal mijn schuld is, en de monteurs hebben het heel goed gedaan", zegt Tsunoda. "Toch heel nuttig voor mij en voor de engineers om de gegevens te verzamelen, ook al was het maar één ronde. Ik denk dat het echt hard werken was voor de monteurs en ik waardeer dat enorm."