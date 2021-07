Sergio Perez weet dat hij er dit weekend weer bij moet staan: "Ben optimistisch"

Sergio Perez zegt dat zijn RB16B goed aanvoelt op de eerste dag van de Hongaarse F1 Grand Prix op de Hungaroring nabij Boedapest. Tijdens de eerste training reed Perez de achtste snelste tijd, terwijl Verstappen de snelste van die training was.

Op vrijdagmiddag klaagt ook Perez over onderstuur in zijn bolide, maar hij komt wel tot de vijfde snelste tijd. Toch is hij vrijdagmiddag nog altijd zes tienden van een seconde langzamer dan zijn teamgenoot die dit jaar voor de wereldtitel vecht. Perez legt zelfs bijna acht tienden toe op de snelste Mercedes van Valtteri Bottas, op het korte circuit van Hongarije.

Perez kijkt echter terug op een goede eerste dag in Hongarije: "De auto voelde goed op zowel de lange als de kortere afstand vandaag. Ik denk dat er nog zeker wel tijdwinst te halen valt. Ik had behoorlijk was last van verkeer tijdens beide sessies, dus ik denk dat er nog genoeg in het vat zit voor ons tijdens de kwalificatie van zaterdag."

Weermensen zijn het eens: er zal wellicht regen komen gedurende het raceweekend in Boedapest, maar wanneer en waar de druppels dan zullen gaan vallen, is natuurlijk de grote vraag.

Regen na de zonneschijn?

Ook Perez heeft de Hongaarse weermensen zien voorspellen dat het mogelijk zal regenen boven het circuit dat bekend staat om zijn vele medium snelheidsbochten en snelle knikken, waar het doorgaans lastig inhalen blijkt.

Perez: Met de weersvoorspellingen die verwachten dat de omstandigheden kunnen veranderen gedurende het weekend, is er toch een beetje een onzekerheid. Het zal sommigen meer voordeel geven dan anderen, dus wij zullen moeten afwachten om te zien wat er gaat gebeuren."

Na Verstappen en Horner is ook Perez vol goede hoop

Evenals WK-leider Max Verstappen en Red Bull-teambaas Christian Horner klinkt ook Sergio Perez na afloop van de trainingen verre van depressief over zijn eerste dag van de Hongaarse Grand Prix. Volgens Perez kan het nog alle kanten op dit weekend.

"Wij weten wat te doen voor kwalificatie"

Perez: "Wij hebben goede stappen gezet, en wij hebben wel een goed idee over wat wij zullen moeten doen voor de kwalificatie om stappen vooruit te maken. Dus ik ben optimistisch voor de rest van het weekend", besluit de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, die na zijn weekend in Silverstone vastberaden zal zijn om zich nu weer vooraan het F1-veld te mengen in de strijd.