Perez wil met nieuw hoogtepunt de zomervakantie ingaan

Sergio Perez is vastbesloten om zijn slechte weekend in Silverstone achter zich te laten en ervoor te zorgen dat hij met een hoogtepunt de zomerstop ingaat. Het raceweekend van de Britse Grand Prix was een van de slechtste van de Mexicaan sinds hij dit jaar bij Red Bull Racing is begonnen.

Hij spinde in de sprintkwalificatie, waardoor hij vanuit de pitlane moest starten maar slaagde er op de racedag niet in om veel hoger te finishen en eindigde op P16. Perez eindigde zo laag omdat het team hem laat in de pits liet komen om de snelste ronde van Lewis Hamilton te pakken, maar zelfs daarvoor reed hij al buiten de punten.

Slecht weekend vergeten

Terwijl de Mexicaan over het algemeen van het sprintformat genoot, wil hij het hele weekend graag vergeten en goed presteren in Hongarije om het goed te maken.

"Silverstone was een slecht weekend voor mij en één om snel te vergeten", zei hij in Honda's preview voor de race in Boedapest. “Ik heb echter genoten van het sprintrace-format. Het vraagt ​​veel meer van de coureurs met twee races en twee starts. Het was zeker anders, dat is zeker."

“Nu ben ik volledig gefocust op Hongarije en we zijn van plan om sterker terug te komen. We zijn als team erg gemotiveerd, we hebben deze week heel hard gewerkt en we doen er alles aan om sterk terug te komen."

De Hongaarse Grand Prix is ​​de laatste race van de eerste seizoenshelft, een helft die voor Checo enigszins gemengd is. Hij heeft af en toe indruk gemaakt en won zelfs de race in Bakoe, maar Silverstone was niet het eerste circuit waarop hij geen indruk kon maken.

Technisch downforce circuit

De Red Bull-coureur wil graag van zijn laatste weekend voor de zomervakantie een goed weekend maken om ervoor te zorgen dat hij zijn vrije tijd niet besteedt aan het betreuren van gemaakte fouten.

"De Hungaroring is een zeer uniek circuit en het lijkt erg op Monaco met veel downforce - het is een zeer technisch circuit", voegde hij eraan toe. "Ik kijk ernaar uit om een ​​sterk weekend te hebben tijdens de laatste race voor de zomervakantie. Dat is de enige manier waarop we een goede vakantie kunnen hebben!"