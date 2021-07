'Max Verstappen zal mogelijk verklaren tijdens beroep over crash Silverstone'

De FIA zal donderdag een protest horen dat is ingediend door Red Bull tegen de milde straf die Lewis Hamilton kreeg opgelegd na het veroorzaken van de crash van Max Verstappen op Silverstone.

Max Verstappen zag zijn voorsprong in het kampioenschap slinken toen hij crashte in Copse Corner tijdens de openingsronde van de Britse GP.

"Ik ben natuurlijk een beetje gekneusd, maar dat is normaal na zo'n grote impact, maar ik train en voel mij goed", zei de Nederlander dinsdag op zijn eigen website.

In het document waarin de FIA de hoorzitting aankondigt wordt de teammanager van Red Bull opgeroepen "en eventuele getuigen die de concurrent kan vragen" om donderdag om 16.00 uur lokale tijd in Hongarije te verschijnen voor de protesthoorzitting via een videoverbinding.

Geruchten doen vandaag de ronde dat ook de persoonlijke getuigenis van Verstappen onderdeel gaat zijn van het 'nieuwe bewijs' dat Red Bull zal moeten leveren om succesvol te zijn in hun beroep.

"Ik weet wat er op Silverstone is gebeurd terwijl ik in de auto zat", zei Verstappen dinsdag, "en natuurlijk voel ik mij op een bepaalde manier over hoe mijn race eindigde", vertelde Verstappen op zijn eigen website. Daarnaast vertelt Verstappen ook dat hij vooral zijn blik vooruit wil werpen.

"Het Red Bull Racing-team kan de officiële kant van de zaak regelen en alles wat na de crash moet worden onderzocht, maar mijn taak is hetzelfde als altijd: het beste uit mijzelf halen en proberen te winnen op zondag."

Of Verstappen inderdaad zijn kijk op de crash zal delen tijdens de hoorzitting, is officieel niet bekend.