"Fernando Alonso legt critici het zwijgen op"

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso heeft nu vijf races op rij punten gescoord en legt daarmee zijn critici het zwijgen op. Dat zegt Marcin Budkowski, de uitvoerend directeur van het Alpine F1-team.

"Ik denk dat Fernando nu voorgoed het zwijgen heeft opgelegd aan iedereen die twijfelde of zijn terugkeer een succes zou worden", zei Budkowski.

“Zijn snelheid is er nog steeds en zijn racevaardigheid is ongeëvenaard, zoals we zaterdag en zondag in beide races opnieuw zagen (tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, red)."

"Hij zal zichzelf en het team ongetwijfeld blijven vooruit duwen in de juiste richting naarmate het seizoen vordert."

Na vier races op rij geen punten te hebben gescoord is nu ook Esteban Ocon weer op snelheid; hij keerde op Silverstone weer terug in de punten. In de Britse Grand Prix scoorde Fernando Alonso zes punten, Esteban Ocon nam twee Britse WK-punten mee naar huis.

Marcin Budkowski: "Na twee moeilijke weekenden was het geweldig om Esteban in goede vorm te zien en dankzij een solide weekend kon hij terugkeren in de punten. Hij kan nu voortbouwen op deze goede prestatie en zijn uitstekende vorm van begin dit seizoen weer voortzetten.”