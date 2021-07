Mick Schumacher blijkt hele seizoen al scheef in de auto te zitten

Mick Schumacher heeft bij autosport.com onthuld dat hij het hele seizoen al scheef in de auto zit bij het Haas F1-team. Het probleem zou veroorzaakt worden door zijn eigen lichaamsbouw, en zou niet te wijten zijn aan het stoeltje waarin de jonge Duitser zit.

Het probleem zou niet nieuws zijn voor de zoon van de grote Michael Schumacher: ook in opstap-klasses naar de Formule 1 zou dit al een probleem geweest zijn voor Mick.

Het team van Haas vernam het probleem pas op het Franse circuit Paul Ricard, door een gesprek met Mick's moeder Corinna. Schumacher vroeg Sebastian Vettel al eerder om advies over mogelijkheden om het stoeltje te verschuiven. Het team van Haas wist pas in Frankrijk van het probleem en werkt nu aan mogelijke aanpassingen voor de Grand Prix van Hongarije, meldt autosport.com

Haas F1-teambaas Guenther Steiner zei vorige week op Silverstone dat er plannen zijn om een ​​nieuwe stoel op tijd klaar te krijgen voor de Hongaarse Grand Prix in de hoop dat het ongemakkelijke probleem kan worden opgelost.

"Wij hopen dat het volgende stoeltje niet scheef is", zei Steiner.

Steiner wordt door autosport.com geciteerd: "Ik sprak met Mick toen wij dinsdag in de fabriek waren, en wij moesten er een beetje om lachen dat dit verhaal over het kromme stoeltje zo groots uitpakte. Het stoeltje zal zeker klaar zijn voor Hongarije. Als het lukt om het maandag af te hebben, dan is het op tijd voor Hongarije. Of het dan krom is of niet, dat weet ik nog niet. Het plan is in ieder geval om een recht gemonteerd stoeltje in Hongarije te hebben."

Schumacher doet uit de doeken dat het stoeltje moet worden verschoven om zijn eigen natuurlijke positie goed te maken.

"De stoel is symmetrisch, maar ik niet. En het kostte mij alleen lang genoeg om dat uit te vinden," zei Schumacher.

Schumacher legt uit dat het stoeltje dus een beetje scheef moet zijn, zodat hij recht in de bolide zit. In Oostenrijk zei Schumacher nog dat de vorm en positie van zijn stoeltje een bijzaak was voor het team.

De jonge Duitse coureur heeft tot nu toe tijdens alle Grands Prix zijn Russische teamgenoot Nikita Mazepin nog weten te verslaan in de kwalificaties. Van de negen races die hij wist te finishen, was hij in zeven van de races eerder over de finish dan Mazepin.