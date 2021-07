'Inspector Bottas' neemt schade op bij Lewis Hamilton tijdens safetycar

Valtteri Bottas werd door het team van Mercedes gevraagd om eens links achter Lewis Hamilton's bolide te gaan rijden, om te bekijken of Hamilton schade aan zijn auto had tijdens de Britse Grand Prix.

Dat blijkt uit onboard beelden van F1TV, waarbij men ervoor kan kiezen om de boordradio's mee te luisteren tussen teams en coureurs.

"Ik heb schade!"

Na de klapper van Max Verstappen meldt Hamilton via de boordradio allereerst dat hij schade denkt te hebben. Daarop vraagt Mercedes aan Valtteri Bottas, die op dat moment achter Hamilton tijdens de safetycar-periode, of Bottas eens een kijkje wil nemen aan de linkerkant van de bolide van Hamilton.

Hamilton raakte tijdens de eerste ronde van de Britse Grand Prix de achterband van Verstappen in Copse Corner, waarna de Limburger op dramatische wijze crasht. Voordat de race wordt stilgelegd met een rode vlag, komt de safetycar de baan op.

Mercedes vreest op dat moment dat Hamilton wel eens gelijk kan hebben, en dus krijgt Bottas de vraag om de boel bij Hamilton eens nader te bekijken en te inspecteren.

Inspector Bottas to the rescue

De race-ingenieur van Bottas, Riki Musconi vraagt Bottas via de boordradio dan: "Valtteri, je kunt naast Lewis gaan rijden, haal hem niet in, maar kijk of je schade aan zijn auto ziet, blijf gewoon achter hem."

Nadat de Fin om bevestiging vraagt en de bevestiging krijgt om aan de linkerkant van de auto van Hamilton te gaan kijken, antwoordt de Fin: “Eerlijk gezegd zie ik niet veel. Misschien wat kleine schade aan de voorvleugel, maar verder..”

Musconi zegt vervolgens: "Bedankt! Jij blijft nu op de baan". Bottas kijkt nog eens en sluit het gesprekje af met "Ja, het ziet er best goed uit".

Code rood geeft Mercedes kans om auto op te lappen

Andrew Shovlin is de 'trackside engineering director' bij Mercedes en hij geeft toe dat het beste dat het team kon overkomen vervolgens was dat er een code rood zou komen. Die kwam er, wat het team de gelegenheid gaf om de auto van Hamilton weer op te lappen en er nieuwe banden onder te monteren, zonder daarvoor tijdens de race een pitstop te hoeven maken. Een geluk bij een ongeluk voor het team van Mercedes.

Volgens Shovlin zou de kapotte velg anders vrijwel zeker hebben geleid tot een uitvalbeurt voor Lewis Hamilton, aangezien de linker voorvelg van Hamilton beschadigd was. Door de code rood, waarbij de Parc Fermé-regels niet gelden, kon het team de Britse coureur voorzien van een nieuw setje banden. Ook werd er met tape het een en ander verstevigd aan de voorvleugel van Hamilton voordat de race werd herstart.

Sensor losgeslagen op voorvleugel: tape en lijm

Shovlin legt uit: "De rest van de schade was opmerkelijk klein - een bandtemperatuursensor was losgeslagen en waggelde rond. Het was het minst belangrijke onderdeel op de voorvleugel en het enige stukje dat brak.”

In de video van de terugblik op de race legt technisch directeur James Allison uit waarom de voorvleugel niet in z'n geheel werd vervangen. "Het was veel handiger om het kleine beetje schade dat we hadden opgelopen met een beetje plakband en lijm te repareren in plaats van het hele element te moeten vervangen."

"Het was op dat moment gewoon het gemakkelijkste voor ons om te doen en de beste manier om ervoor te zorgen dat we na de herstart dezelfde prestaties zouden hebben als voorheen", besluit Allison.

Geruchtenmolen

De geruchten doen al maanden de ronde dat vroeg of laat bekend gemaakt zal worden dat Valtteri Bottas bij Mercedes vervangen wordt door George Russell, die het goed doet bij Williams en een Mercedes-talent is.

Mocht Bottas zijn baan als tweede coureur bij Mercedes na dit jaar dus verliezen aan George Russell, dan zou Bottas grote kans maken om bij Williams of Alfa Romeo het stuurtje te mogen bewegen volgend seizoen. Mocht dat allemaal niet lukken, dan kan Bottas wellicht altijd nog aan de gang als schade-inspecteur in de Formule 1.