Honda-baas "bidt" voor krachtbron Max Verstappen na crash: "Maak mij zorgen"

De baas van Honda heeft het in navolging van Christian Horner en Helmut Marko, nu óók wel even flink gehad met de concurrenten van Mercedes, na de crash van Max Verstappen in Copse Corner op Silverstone.

Die crash van Max Verstappen werd veroorzaakt door Lewis Hamilton, nadat de Brit met zijn linker voorwiel het rechter achterwiel van Max Verstappen op hoge snelheid aantikte, in één van de snelste bochten ter wereld.

Mocht Honda F1-baas Masashi Yamamoto volgende week in Hongarije Mercedes-baas Toto Wolff toevallig tegen het lijf lopen, dan kan Wolff zonder enige twijfel een opmerking verwachten. Yamamoto is van plan zijn onvrede over de actie van Hamilton niet onder stoelen of banken te steken, want Hamilton's manoeuvre schoot - óók bij de Japanners - flink in het verkeerde keelgat.

"Ik zou willen zeggen dat bocht negen erg zwaar was", antwoordt Masashi Yamamoto in gesprek met het Japanse medium As-Web.

Pijnlijke fout

Op Silverstone gaat het afgelopen zondag finaal mis na een inschattingsfout van de Britse regerend wereldkampioen. Hamilton probeert Verstappen wanhopig in te halen, waarbij hij Verstappen in een crash tikt. Gevolg: een afgeschreven Red Bull die daarna uiteraard puntloos blijft, terwijl de Nederlander korte tijd in het ziekenhuis ligt. Op datzelfde moment zwaait Lewis Hamilton feestelijk met de Union Jack voor de overvolle tribunes op Silverstone.

"Uiteindelijk denk ik dat het een race-ongeluk is, maar de tegenstander is iemand die het kampioenschap zeven keer heeft gewonnen", merkt Yamamoto op.

Ruige Hamilton

Yamamoto vervolgt: "Ik denk dat Max dacht dat hij vooraan kon blijven zonder hem te raken. Met andere woorden, ik denk niet dat Max dacht dat hij het risico wel aan wilde gaan om te botsen. Integendeel, ik denk dat Lewis meer tijd had om het later te proberen in de eerste ronde. Bovendien: toen hij het aan het einde van de race met Leclerc deed, stelde hij zich niet zo ruig op als bij Max, toch?"

De Honda-baas vertelt verder: "Ik heb het gevoel dat hij op elk moment zijn inhaalpoging had kunnen afbreken op Leclerc, maar met Max in die eerste ronde leek het alsof hij dacht dat er maar één kans was", zo voegt de Japanner eraan toe.

Hart luchten

Vervolgens wordt de Honda-baas gesteld dat het lijkt of hij zijn hart moet luchten over het incident. Daarop antwoordt Yamamoto: "Het is gewoon zoals het is. Als ik nog iets wil zeggen, zal ik zeggen: het was een zware race, toch?"

Red Bull vertelde dat het chassis van Verstappen totaal afgeschreven kan worden - de schade bedraagt zeker 7,5 ton - maar hoe groot de schade aan de krachtbron van Honda precies is, is nog niet helder. De motor wordt momenteel onderzocht in Sakura, Japan.

"Bidden dat krachtbron veilig is"

"Ik bid gewoon dat de krachtbron veilig is", geeft Yamamoto toe.

Als de motor rijp blijkt voor de schroothoop, is dat nóg eens een zware klap met mogelijk rampzalige gevolgen voor de titelaspiraties van Verstappen. De krachtbron is namelijk één van de drie krachtbronnen die hij ongestraft kan gebruiken dit jaar. Mocht er een vierde krachtbron ingezet moeten worden, dan zal Verstappen daarvoor straf ontvangen volgens de reglementen.

"Ik maak mij zorgen om kampioenschap"

"Daar wil ik niet aan denken," zei Yamamoto, "maar als dat gebeurt, dan zullen wij moeten nadenken of wij met de eerste of de derde motor moeten racen.

"Er zijn maar drie motoren per jaar (toegestaan, red.), dus het is essentieel om het goed te doen. Ik maak mij zorgen als ik denk aan de strijd om het kampioenschap", gaf hij toe.