Honda erkent dat er donkere wolken voor de Japanse zon schuiven

Honda's F1-baas heeft toegegeven dat er een donkere wolk boven de Japanse GP van oktober hangt.

Terwijl de Olympische Spelen van start gaan voor de uitgestelde Spelen van 2020 in Tokyo, heeft de Japanse regering de covid-noodtoestand uitgeroepen en toeschouwers grotendeels verboden.

Honda is eigenaar van het Suzuka-circuit, en Masashi Yamamoto, de baas van de Japanse autofabrikant, geeft toe dat er twijfels zijn over of en hoe de Japanse GP door kan gaan.

"Ik dronk koffie met Helmut Marko en we hadden het erover hoe de zomervakantie een week na Hongarije begint", vertelde hij aan het Japanse As-Web.

"Maar wat ik hoop, is dat er over de GP van Japan eerder duidelijkheid zal zijn. Helmut maakte zich ook zorgen. Ik zou graag naar Suzuka gaan als het kan, maar de Olympische Spelen beginnen zonder toeschouwers. Wat dat betreft hebben we geen andere keuze dan de onderhandelingen tussen Japan en de Formule 1 in de gaten te houden."

"Persoonlijk wil ik daar racen, zelfs als er geen toeschouwers zijn. Ik denk dat het beter is om iedereen de Grand Prix op Suzuka tenminste via de tv te laten zien."

"Voor de Olympische Spelen hoop ik dat ze nu op de best mogelijke manier worden gehouden en dat we de goede kant op gaan", besloot Yamamoto.