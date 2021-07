Juan Pablo Montoya: "Max Verstappen nam erg veel risico"

Volgens Juan Pablo Montoya wordt Lewis Hamilton alleen maar sterker van het incident met Max Verstappen in Copse Corner op Silverstone. Verstappen schoof met hoge snelheid zijdelings in de muur. De impact was 51G en zijn bolide werd vrijwel volledig vernield.

Max Verstappen nam wel erg veel risico in het verdedigen ten opzichte van Lewis Hamilton, oordeelt de voormalig Williams-coureur. Dat vertelt Montoya in 'This Week with Will Buxton' van Motorsport.tv.

"Max is sneller, dus nu is Lewis de coureur die risico's moet nemen en hij weet dat. Anders gaat hij het kampioenschap niet winnen. Lewis heeft laten zien hoe graag hij deze titel wil bemachtigen", vertelt Montoya. Vorig jaar was dat andersom, stelt Montoya. Nu moet Red Bull Racing slim zijn en dus moet Verstappen ook soms minder risico nemen, redeneert de Colombiaan.

Lewis Hamilton werd als schuldige aangewezen door de FIA. Zijn straf van tien seconden kon Hamilton echter niet weerhouden van het winnen van de Britse Grand Prix voor zijn thuispubliek op Silverstone.

Montoya denkt dat Hamilton niet slechter is geworden van deze crash: "Lewis gaat hier sterker van worden. Hij staat nog steeds achter in het kampioenschap en Red Bull heeft de sterkste auto", zo vertelt Montoya tegen Will Buxton.

Montoya gaat verder en stelt dat Verstappen nu in een andere positie zit dan vorig jaar, dat betekent ook dat hij verstandiger moet rijden, betoogt de voormalige Williams F1-coureur die epische gevechten had met Michael Schumacher, maar zelf nooit een wereldtitel wist te winnen in de Formule 1.

Montoya: "Max heeft nog niet eerder in een positie gezeten waarin hij rekening moest houden met het titelgevecht. Nu moet hij slim zijn en punten pakken. Het maakt minder uit of het om de eerste of de tweede plaats gaat. Max had voor de botsing van het gas af kunnen gaan en genoegen kunnen nemen met de tweede positie. Met een goede strategie had hij dan nog kunnen winnen. Maar hij ging vol voor de overwinning en nu zie je hoeveel punten dat hem heeft gekost."

Honda onderzoekt ondertussen de krachtbron in Japan. Mogelijk zou die nog zelfs hersteld kunnen worden, stelde Honda begin deze week.