Helmut Marko had wel een telefoontje verwacht van Hamilton naar Verstappen na zeer zware crash

Lewis Hamilton heeft de telefoon nog altijd niet opgepakt om het nummer van Max Verstappen te draaien na de stevige crash van Verstappen in Copse op Silverstone. Helmut Marko kan er nog altijd niet over uit wat er in die bocht gebeurde tijdens de Britse Grand Prix.

De Nederlander schoof hard van de baan nadat Lewis Hamilton de achterband van de Red Bull aan tikte in Copse. Op dat punt razen de F1-coureurs zeker met 180 kilometer per uur door de snelle knik.

Verstappen werd amper afgeremd door de korte uitloopstrook en het grindstrookje: Hij kreeg 51 keer zijn lichaamsgewicht te verduren tijdens de enorme zijdelingse impact.

Helmut Marko onthult dat Lewis Hamilton maandag nog altijd niet heeft gebeld met de Nederlander en dat steekt hem. Zo vertelt hij aan RTL Deutschland: "En dan die overwinningsvieringen... (Hamilton, red.) heeft tot op heden nog altijd niet geprobeerd Max te bellen. Maar goed, dat is hun manier van doen. Wij houden daar rekening mee. We richten ons op de rest van het seizoen."

Verstappen liet weten dat hij zondagavond laat het ziekenhuis in Coventry kon verlaten. Hij bedankt zijn fans voor de vele beterschapswensen die hij ontving. "Alle controles waren in orde. Iedereen bedankt voor alle leuke berichten en beterschapswensen."

Marko zegt dat een normaal persoon de enorme zijdelingse klap niet had overleefd en is blij dat Verstappen er zonder al te grote kleerscheuren vanaf komt.

Marko doet bij de Duitse TV-zender zijn verhaal: “Zondag werd hij vergezeld door zijn vader, Jos bracht voor de zekerheid ook de nacht met hem door in een hotel. Wij verwachtten dat zijn hele lichaam stijf zou aanvoelen na deze ongelooflijke 51G-impact. Gelukkig deed het alleen pijn aan zijn nek, maar verder is hij in orde."

Marko vervolgt: “Een normaal persoon zou zo’n sterke impact van 51G niet overleven. Natuurlijk is hij heel goed getraind en dat speelde ook een belangrijke rol waardoor hij er nu vanaf komt met alleen nekpijn.”

Marko besluit: "Wij zijn voorstander van zware maar eerlijke races, geen onverantwoordelijke acties, en dat is wel hoe wij de actie van Hamilton classificeren."

Volgens Marko is het team gebrand om antwoord te geven op de baan. Dat kan tijdens de volgende Grand Prix op de Hungaroring.