Sainz baalde van P6 na mislukte pitstop: ''Het was moeilijk te accepteren''

Ferrari-coureur Carlos Sainz kende een sterke Grand Prix op Silverstone. De Spanjaard reed zelfs eventjes op de tweede plek achter teamgenoot Charles Leclerc. Echter, een droomresultaat liep in de soep door een mislukte pitstop in ronde 29. Sainz verloor meer dan 12 seconden en kwam hierdoor op P6 terecht, waar hij ook de wedstrijd zou eindigen.

Sainz baalde na afloop van het resultaat. "Als je zo'n sterk tempo hebt en de snelste ronden rijdt, is het natuurlijk moeilijk om te accepteren."

Toch kan de Spanjaard ook lichtpuntjes meenemen uit het weekend in Silverstone. "In de kwalificatierace lag ik als laatste en om dan te eindigen met een P6 in de Grand Prix na een zeer langzame pitstop is nog steeds een positief resultaat.''

Bij de bandenstop ging het mis bij het rechtervoorwiel. De pitcrew van Ferrari had veel moeite om die te verwisselen. Sainz neemt de Scuderia niks kwalijk. "Ik denk dat het team dit jaar geweldig is geweest in pitstops en het is de eerste fout die we maken. Het is wat het is. Het kan altijd gebeuren gedurende het seizoen.''