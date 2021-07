F1-analist Brundle: ''Het was zeker niet de schuld van Verstappen''

Het Red Bull-kamp was not amused over het rijgedrag van Lewis Hamilton op Silverstone. De Brit raakte in een stevig duel het rechterachterwiel van Verstappen, waardoor de Nederlander met een rotgang de bandenstapels in knalde. Hamilton kon verder en won de wedtrijd, terwijl Verstappen met een nulscore naar het ziekenhuis moest voor een preventieve controle.

Martin Brundle, F1-commentator -en analist bij Sky Sports snapt de emoties bij de Oostenrijkse renstal: "Ik kan het standpunt van Red Bull begrijpen", zei de voormalig F1-coureur tijdens een video-interview met Sky Sports. “Ze zien een gekneusde superster in de muur bij 51G, een autowrak wat veel geld gaat kosten. Ze zullen waarschijnlijk ergens motorstraffen krijgen, want de motor is vast hier en daar vernield. De voorsprong bij coureurs en constructeurs is allemaal weggevaagd in drie of vier seconden.''

Teambaas Christian Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko spraken van een schande. Hierdoor vermoed Brundle dat Red Bull denkt dat Hamilton het incident met opzet veroorzaakte. ''Ze denken dat het een professionele fout was, ze denken dat Hamilton dat expres deed, wat ik niet onderschrijf. Ik denk gewoon dat Lewis heeft besloten dat hij niet meer gaat toegeven aan de agressie van Max."

Over de botsing heeft Brundle, net zoals vele andere journalisten, een mening: "Het was zeker niet de schuld van Verstappen, ik denk dat dat gemakkelijk gezegd is." De 62-jarige analist zegt verder: "Lewis heeft zich dit jaar in veel duels teruggetrokken en ik denk dat Max dacht dat hij het weer precies hetzelfde zou doen. Lewis deinsde niet terug en ik denk dat Lewis daar de beslissing had genomen dat hij dat dit jaar te veel heeft gedaan."