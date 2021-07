Toto Wolff: "Ik ga de spanning tussen Max en Lewis niet kalmeren"

Terwijl de gemoederen tijdens de Britse GP en erna hoog op zijn gelopen, zegt Toto Wolff dat Mercedes klaar is voor de rivaliteit van Lewis Hamilton en Max Verstappen. Na verschillende gevechten dit seizoen, hadden Hamilton en Verstappen eindelijk de grote clash die velen voorspelden, wat uitmondde in een grote crash voor de Nederlander toen hij werd aangetikt door de Brit.

Hamilton racete om positie in de openingsronde en daagde leider in het WK Verstappen bocht na bocht uit totdat hij uiteindelijk dacht dat hij hem in Copse had. Maar in plaats van een schone inhaalactie was er een contract en crashte Verstappen met 51G van de baan in de bandenstapels.

Hamilton kreeg een tijdstraf van 10 seconden, die door de stewards als verantwoordelijk werd beschouwd, maar dat weerhield de Brit er niet van om naar een achtste Britse GP-overwinning te racen.Daarmee verkleinde hij zijn achterstand op Verstappen in de titelrace tot slechts acht punten.

Spanningen

Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet de intensiteit op het kampioenschap oplopen, maar ook de spanningen tussen de twee rivalen: "Dit kampioenschap was altijd erg intens. We vechten met alles wat we hebben om het vast te houden terwijl we weten dat we niet zo goed presteren als Red Bull en Honda."

"Daarom hebben we in het verleden grote puntenverliezen gehad en hier hebben we veel punten gescoord, dus dat houdt zichzelf altijd in evenwicht."

Situatie niet kalmeren

Door de gevolgen van de race van zondag noemde Verstappen de feestvieringen van Hamilton 'respectloos', terwijl de Brit sprak over zijn woede omdat hij van mening was dat de Nederlander te agressief reed.

Maar verwacht niet dat Wolff iets doet om de situatie te kalmeren. Op de vraag of het belangrijk is om de spanning te verminderen, antwoordde hij met een glimlach: “Waarom? Dat zou je leuk vinden, niet? Er is veel om over te schrijven! Ik ben er klaar voor, laten we ervoor gaan."