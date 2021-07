Ricciardo steunt Verstappen en wijst naar Hamilton als schuldige van crash

Daniel Ricciardo is van mening dat Lewis Hamilton verantwoordelijk is voor de botsing met Max Verstappen, waardoor de Red Bull-coureur in de eerste ronde van de Britse Grand Prix uitviel na een harde crash in de bandenstapels. De McLaren-coureur benadrukte echter dat hij niet gelooft dat Hamilton van plan was om met opzet tegen zijn rivaal te botsen.

Verstappen werd voor preventieve controle naar het medisch centrum en vervolgens naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht nadat hij met 51G in de bandenstapels was gecrasht in Copse corner.

Na afloop werd er door de media veel gevraagd bij andere coureurs of ze het incident gezien hadden tijdens de rode vlag en wat ze ervan vonden. Ricciardo zei tegen Racefans: "Het was zeker een nare uitkomst. Het is duidelijk op hoge snelheid, er is niet veel voor nodig om zo'n grote klapper te hebben."

Voel met Max mee

Na het bekijken van herhalingen van de crash legde Ricciardo uit wat er gebeurde. "Als je in zo'n snelle bocht zij aan zij rijdt, verlies je allebei je aerodynamica. Met name Lewis heeft daar last van op dat punt, al reed Max ook in vuile lucht. Maar ik denk dat ze allebei te veel wilden. Uiteindelijk wilde Lewis teveel want er was niet zoveel grip op dat moment. Dat is waar je ziet dat hij gewoon naar Max gleed over de baan. Geheel onbedoeld, maar gewoon de aard van de aerodynamica op deze auto's en je moet gewoon wat meer toestaan."

"Ze hebben het hele jaar gewoon hard geracet en het is jammer dat ze nu in aanraking met elkaar komen. Het is dan helemaal jammer dat het meteen zo'n grote crash is. Het belangrijkste is dat Max in orde is."

"En om eerlijk te zijn, het is een beetje zoals gisteren met George Russell en Carlos Sainz. Het is de eerste ronde, we hebben nog steeds een beetje koude banden, veel brandstof, er gebeuren dingen en het is racen. Maar ja, ik voel zeker met Max mee.”