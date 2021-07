Steiner: "Mazepin wordt geen teambaas van Haas"

Gunther Steiner heeft suggesties dat zijn rol als teambaas wordt bedreigd afgedaan als onzin. Diverse geruchten in de paddock doen de ronde dat Dmitry Mazepin, vader van Haas F1-coureur Nikita en eigenaar van titelsponsor Uralkali, binnenkort de taken van Steiner over zou gaan nemen.

Steiner vertelde donderdag aan RTL dat het allemaal nonsens is: "Ik weet er niets van. Maar ik heb er eigenlijk best vertrouwen in. Wat er is geschreven is onzin. Iemand wilde iets schrijven en een nieuw gerucht verspreiden."

Steiner zei dat alleen teameigenaar Gene Haas zal beslissen wie het kleine Amerikaanse team leidt. "Hij is de eigenaar van het team. Deze beslissingen worden genomen door Gene Haas en volgens mij wordt hij niet moe van mijn werkzaamheden."

Vooruitgang Mazepin

Wat Nikita Mazepin betreft zegt Steiner dat het waarschijnlijk is dat Haas het seizoen 2022 ingaat met een dezelfde coureurs als dit jaar: "We werken eraan om Nikita net zo snel te maken als Mick. Ons doel is om tegen het einde van dit seizoen twee goede coureurs te hebben."

"Nikita boekt vooruitgang, maar de lat ligt behoorlijk hoog bij Mick. Sommigen leren sneller, anderen minder snel. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we het kunnen."