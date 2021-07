Geen podium na sprintrace

Na de drie sprintraces die dit seizoen worden gereden krijgen de snelste drie weliswaar punten, maar er komt geen podium-ceremonie na afloop van de sprintrace. Dat heeft de Formule 1 bekend gemaakt.

De sprintrace maakt dit weekend op Silverstone zijn debuut. De korte race gaat over een derde van de hoofdrace en wordt zaterdag gereden. Het betreft een derde van de Grand Prix-lengte van de hoofdrace, op Silverstone komt dat neer op zeventien ronden.

Na afloop van de sprintrace vindt er echter geen podiumceremonie plaats en ook de volksliederen klinken niet, verduidelijkt de Formule 1. Het podium wordt alleen beklommen na de race op zondag.

De sprintrace wordt op zaterdag wat later uitgezonden dan de kwalificatie, dat is ook om mensen in staat te stellen de sprintrace te zien.

Handje vol punten te verdelen bij sprintrace

De snelste tijdens de sprintrace krijgt drie punten, terwijl de tweede en de derde coureur respectievelijk twee en één punt verdienen met de race. De uitslag van de sprintrace wordt de opstelling voor de hoofdrace op zondag.

De Formule 1 laat weten dat het kwalificatie-format niet in "bepalende raceweekenden" terug te zien gaat zijn, het staat bijvoorbeeld vast dat het format niet wordt gebruikt in de allerlaatste Grand Prix, die een bepalende race kan zijn in het de strijd om het wereldkampioenschap.

Niet elke raceweekend een sprintrace

Ross Brawn is 'Racing Director' bij de FIA en hij zegt tegen journalisten in Silverstone: "Ik weet niet zeker of deze opzet een succes zal worden in bijvoorbeeld Monaco. Ik denk dat een sprintrace niet in elk weekend kan gaan werken, maar daarover moet nog worden besloten."

Brawn denkt dat na de eerste test dit jaar nog aanpassingen mogelijk zijn aan het format. Sowieso wordt het traditionele raceweekend niet totaal vervangen door de schema's met de sprintrace. Ook in 2022 denkt Ross Brawn dat er zo'n drie van deze sprintraces worden gereden in de Formule 1.

Verdeelde verwachtingen

Max Verstappen zei dat de sprintrace de boel wellicht een beetje kan opschudden, Lewis Hamilton zei niet veel te verwachten van de sprintrace.

Zie hier hoe het weekend anders wordt opgebouwd tijdens de weekenden waarin een sprintrace wordt gereden. In totaal wil de Formule 1 drie van dit soort weekenden houden bij wijze van proef tijdens het seizoen van 2021.