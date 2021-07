Boris Johnson grijpt in: "Wedstrijdverbod voor racisten"

De Britse premier Boris Johnson grijpt in nadat er op sociale media racistische uitlatingen waren te zien na de verloren EK-finale van afgelopen zondag.

In het Britse parlement zegt Johnson vandaag dat hij in gesprek is met Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat en TikTok om racistische uitlatingen te voorkomen in de toekomst.

In het Britse parlement zegt Johnson dat hij de wet wil aanpassen om dit mogelijk te maken. Johnson zei woensdag:

"Als je je schuldig maakt aan racistische onlinemishandeling van voetballers, dan ga je niet naar de wedstrijd. Geen mitsen, geen maren. Geen uitzonderingen en geen excuses."

Tijdens de strafschoppen ging het mis: donkere spelers misten een aantal keer het doel. Lewis Hamilton uitte eerder deze week zijn ongenoegen over de uitlatingen naar aanleiding van de verloren EK-finale.

