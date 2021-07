Alonso gelooft niet in stemrecht Hamilton: "Hij moet gewoon accepteren wie zijn teamgenoot wordt"

Lewis Hamilton zal gewoon moeten accepteren wie Mercedes volgend seizoen naast hem in de auto zet. Dat vindt Fernando Alonso, die betwijfelt of de zevenvoudig wereldkampioen überhaupt iets in te brengen heeft. Mercedes heeft Hamilton bevestigd voor 2022 en 2023 dat eerder deze maand bekend werd gemaakt dat het contract met twee jaar is verlengd.

De enige vraag die nog moet worden beantwoord is wie zijn teamgenoot wordt? Hoewel dat sinds 2017 Valtteri Bottas is, wordt er steeds meer gespeculeerd dat George Russell de Fin zal vervangen. Volgens voormalig F1-coureur en F1-expert Martin Brundle, is het geen grote verrassing als Mercedes de promotie van Russell al tijdens de Britse Grand Prix van aankomend weekend zou bevestigen.

Teamgenoot kiezen

Maar terwijl sommige commentatoren zich afvragen of Hamilton Russell als teamgenoot zou willen hebben, aangezien Bottas keer op keer heeft bewezen dat hij een solide nummer twee coureur is, betwijfelt Alonso of Hamilton erover mee mag stemmen.

"Ik denk dat een coureur niet de mogelijkheid heeft om te kiezen wie zijn teamgenoot is", vertelde hij aan het Spaanse dagblad AS. “Je hebt het gewoon te accepteren. In die zin is er nooit een probleem, hoewel ik de situatie bij Mercedes niet ken en ik ook niet geïnteresseerd ben."