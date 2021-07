Bernie Ecclestone: "Schumacher moet naar AlphaTauri"

Bernie Ecclestone meent dat Red Bull Racing er goed aan doet om Mick Schumacher op te nemen in hun gelederen. Zijn opmerkingen zijn nogal opzienbarend, aangezien Mick Schumacher behoort tot de Ferrari-familie.

"Ik zou hebben gewild dat hij vanaf de start al bij Alfa Romeo zat", zegt Ecclestone in Bild Zeitung.

Ecclestone: "Ik zou mij kunnen voorstellen dat zijn volgende team AlphaTauri wordt. Zij doen het erg goed en met Franz Tost hebben ze bovendien een baas die het erg goed doet wat betreft het behandelen van jonge rijders."

Ecclestone vervolgt: "Waar Mick nu zit, zorgt dat hij niet weet waartoe hij in staat is. Hij heeft een betere en snellere auto nodig. Hij verslaat zijn teamgenoot bij Haas en dat is het aller belangrijkste voor elke coureur. Maar aangezien dat Mazepin is, zegt dat nogal weinig. Daarom heeft hij ook een sterkere teamgenoot nodig."

Opmerkelijk

De woorden zullen hard aankomen bij Nikita Mazepin, maar wellicht ook in Italië. Daar heeft de Ferrari Drivers Academy al langere tijd geínvesteerd in de zoon van Michael Schumacher. Bij de Ferrari-fabriek is bovendien een speciale fabriekshal in gebruik genomen waar de Haas-bolide voor 2022 volop in ontwikkeling is onder de vleugels van Ferrrari, die de motoren levert aan het team van Guenther Steiner.

Verwachtingen zijn hoog

Haas heeft veel verwachtingen van de auto van volgend jaar, zei Steiner onlangs na een bezoek aan de fabriek in Maranello. Al voor aanvang van het huidige seizoen had Haas de ontwikkeling voor de huidige auto tot het minimale beperkt, om zo alle aandacht, tijd en middelen te steken in de bolide voor 2022.

Radicaal andere auto's in 2022

Vanaf volgend jaar moeten de F1-bolides aan radicaal andere reglementen voldoen, waardoor de auto's vanaf volgend jaar praktisch nieuw ontwikkeld dienen te worden en een basis zijn voor de seizoenen na 2022. Een opvallende verandering aan de auto's is bijvoorbeeld de overstap van 13 inch banden naar 18 inch banden.

Begin juli meende de 90-jarige Ecclestone nog dat het een goed idee zou zijn voor Mick Schumacher om na dit seizoen zijn loopbaan te vervolgen bij Alfa Romeo.