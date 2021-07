Seidl vreest dat Norris een race langs de kant moet staan. "Systeem moet op de schop"

Andreas Seidl beweert dat McLaren een "fundamenteel risico loopt" dat zijn team hun snelste coureur een race zou moeten missen.

Lando Norris kreeg in Oostenrijk een draai om zijn oren van de wedstrijdleiding: Vanwege het van de baan duwen van Sergio Perez kreeg hij strafpunten in zijn superlicentie, en nu komt Norris langzaam maar zeker in de buurt van de maximale grens van 12 punten.

Zodra een coureur de grens van 12 strafpunten bereikt, moet hij een race langs de kant staan.

"Het stelt mij niet gerust. Er is een fundamenteel risico", zo vertelt de McLaren-teambaas tegen het RTL.

McLaren staat momenteel derde in het kampioenschap voor teams, maar het team zou graag Ferrari achter zich houden dit jaar. Hij adviseert zijn beste coureur dan ook om toch "maximaal resultaat" te behalen zonder "al te gek te doen".

Seidl is dan ook geen voorstander van het huidige punten-straf-systeem van de FIA: het wordt tijd dat dat op de schop gaat, zegt hij.

"Het kan natuurlijk nooit in de geest van de Formule 1 zo zijn dat een coureur een race moet toekijken voor een incidentje zoals we zagen in Spielberg", zegt hij stellig.



Seidl is het er mee eens dat straffen "goed en belangrijk" zijn maar dan alleen als het gaat om coureurs die echt "gevaarlijke dingen doen".

Hij voorspelt dat de zaak besproken gaat worden achter de schermen tijdens het eerstvolgende raceweekend. En dat is volgende week tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone.

"Hopelijk vinden wij dan een andere oplossing voor de toekomst"

Wie Norris dan zou moeten vervangen in geval er een race moet worden overgeslagen door Norris, zegt Seidl dat hij daar notabene zelf niet over gaat.



Seidl: "Wij hebben een overeenkomst met Mercede wat betreft de reserve-coureurs. Zijn eigen voorkeur zou uitgaan naar de Belg Stoffel Vandoorne.