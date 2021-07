Nieuw contract Perez ligt klaar bij Red Bull na goed gesprek

We zitten misschien nog maar in de eerste helft van het seizoen 2021, maar het lijkt erop dat Sergio Perez al genoeg heeft gedaan om een ​​contractverlenging bij Red Bull te verdienen. De komst van Perez bij Red Bull voorafgaand aan het seizoen van 2021 betekende een verandering in de filosofie bij het Oostenrijkse team.

Zowel Pierre Gasly als Alex Albon werden gepromoveerd vanuit het opleidingsprogramma van Red Bull, maar geen van beiden kon de grote schoenen vullen die Daniel Ricciardo had achtergelaten. Omdat Red Bull twee coureurs nodig had om het gevecht met Mercedes aan te gaan, keken ze buiten hun pool van coureurs en in plaats daarvan trokken ze Perez aan nadat hij beschikbaar werd, doordat Aston Martin Sebastian Vettel contracteerde.

Die beslissing lijkt nu al een slimme keuze. Perez behaalde in zijn eerste 8 races voor Red Bull Racing twee keer het podium waaronder een overwinning, en vijf keer finishte hij in de top 5. Zijn inspanningen, naast de dominante vorm van Max Verstappen dit seizoen, heeft Red Bull een voorsprong van 44 punten op Mercedes gegeven in het constructeurskampioenschap.

Nieuw contract Perez

Het zijn de sterke raceprestaties van Checo die de Red Bull-teamleiding er al van hebben overtuigd dat hij in 2022 weer de teamgenoot van Verstappen moet zijn.

Red Bull-teambaas Horner zegt hierover tegen Sky Sports F1: "We zijn erg blij met het werk dat Checo doet, dus we zullen als de tijd rijp is met hem gaan zitten. Natuurlijk zijn er tussen nu en de zomervakantie een paar races nog af te wachten, maar we zijn blij met de punten die hij opraapt en het werk dat hij doet."

“Ik denk niet dat het een lange onderhandeling wordt, dus het is vrij eenvoudig. Dus op het juiste moment zullen we dat gesprek voeren."