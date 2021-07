Montoya: "Het is game over voor Mercedes"

Juan Pablo Montoya denkt dat Mercedes voor een onmogelijke taak staat om voor de achtste keer wereldkampioen te worden. Na het tijdperk van de turbohybride motoren te hebben gedomineerd met zeven opeenvolgende titels bij zowel de coureurs als constructeurs, lijkt Mercedes eindelijk hun gelijke te hebben ontmoet in de vorm van Red Bull Racing.

De laatste 5 races zijn gewonnen door Red Bull, waarvan vier door Max Verstappen, die daardoor 32 punten voorsprong heeft op Lewis Hamilton in het kampioenschap. Hetzelfde beeld zien we in het kampioenschap voor de constructeurs, want het voordeel van Red Bull is tot 44 punten opgelopen nadat Verstappen zegevierde in alle drie de races van de eerste triple-header van het seizoen in Frankrijk en Oostenrijk.

Max staat er elke week

Voormalig F1-coureur Montoya, die nog steeds racet in sportwagens en af ​​en toe IndyCar, ziet geen weg terug voor de regerend kampioen. Hij vertelde aan motorsport.com: "Naar mijn mening zal het erg moeilijk worden voor Mercedes. In dit stadium hebben Max en Red Bull duidelijk aan snelheid gewonnen. Max doet het geweldig, hij is er week in week uit. Ik zie echt niet hoe ze hem gaan verslaan."

“Het enige aspect dat nog in het voordeel van Mercedes spreekt, is dat ze upgrades krijgen op Silverstone. Hopelijk is die stap groot genoeg om dichter bij Red Bull te komen, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het genoeg zal zijn. Ik zie niet in hoe ze dit kunnen omdraaien."