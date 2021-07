Voormalig Formule 1-coureur Carlos Reutemann overleden

Twaalfvoudig Grand Prix-winnaar Carlos Reutemann is overleden. De coureur lag een tijdje op de IC vanwege problemen met zijn maag en nier.

De coureur overleed op 79-jarige leeftijd. Lole stond onder contract Brabham (1972-1976), Ferrari (1976-1978), Lotus (1979) en Williams (1980-1982). Hij won in totaal 12 races, in 1981 was hij kandidaat voor de wereldtitel.

later meer...