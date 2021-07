Invoering nieuwe regels voor F1-motoren mogelijk een jaar uitgesteld tot 2026

Nieuwe motorregels in de Formule 1 kunnen een jaar worden uitgesteld.

In Oostenrijk kwamen top-figuren en bazen van autofabrikanten bijeen om de nieuwe regels te bespreken die in 2025 zouden debuteren. De bijeenkomst was ondermeer met Red Bull-magnaat Dietrich Mateschitz en bazen van Audi en Porsche. Die laatsten zouden overwegen om in de Formule 1 te stappen, als de voorwaarden daarvoor aantrekkelijk genoeg zijn.

De Formule 1 beschreef de gesprekken als "zeer positief" en verklaart dat er de komende weken "meer nieuws" zal volgen. Voorafgaand aan de vergadering zei Red Bull-teambaas Christian Horner dat de beste manier om "van de grond af een echt efficiënte, milieuvriendelijke, door biobrandstof aangedreven motoren" te creëren die ook nog eens kosteneffectief zijn, het beste van de grond komt als de nieuwe regels voor motoren pas een jaar later ingesteld worden. Hij pleit dus voor invoering van de nieuwe motoren in 2026.

Toto Wolff is het Christian Horner eens

Merkwaardig genoeg is titelrivaal Mercedes het daarmee eens. "Misschien kunnen we een compromis vinden en de huidige regels met nog een jaar verlengen", zegt Toto Wolff.

"Iedereen wil 100 procent klaar zijn voor de overgang naar de nieuwe reglementen, maar misschien is dat 2026. De Formule 1 moet echt het goede voorbeeld geven en aan de normen voldoen. Ik weet niet wat de oplossing zal zijn," voegde de Mercedes-baas eraan toe, "maar we hebben een motor nodig die op het gebied van elektrificatie ligt, terwijl de ontwikkelingskosten lager moeten zijn dan nu het geval is."

Biobrandstof

Wolff zegt dat een ander belangrijke voorwaarde zou moeten zijn dat de nieuwe F1-motoren moeten worden draaien op biobrandstof.

"Helaas komen e-fuels tien jaar te laat in de Formule 1, wat erg negatief is", stelt voormalig Mercedes-motorsportbaas Norbert Haug aan Auto Bild.

"Het geluid van gisteren"

"Wat echter extreem positief is, is dat je de motoren van morgen nog kunt voeden en een 'geluid van gisteren' kunt krijgen", besluit Haug.