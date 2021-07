Charles Leclerc zoekt Sergio Perez direct op na Grand Prix van Oostenrijk

Op beelden vanaf één van de Haas-bolides is te zien dat direct na de Grand Prix van Oostenrijk Charles Leclerc verhaal is gaan halen bij Sergio Perez.



Tot twee keer toe wilde Leclerc Perez aan de buitenkant inhalen, maar hij eindigde daarbij buiten de baan omdat Perez hem geen ruimte liet. Perez werd op dezelfde manier eerder in de race geen ruimte geboden door Lando Norris. Norris kreeg een tijdstraf, en dus kon Perez ook rekenen op tijdstraf straf van de FIA.

Perez bood na de race zijn excuses aan.

"Mijn excuses aan Charles, want zo wil ik niet racen. Dat type coureur ben ik niet. Ik zat in de vuile lucht, mijn banden en remmen waren heel warm en ik probeerde gewoon zo laat mogelijk te remmen. Het spijt me echt als ik daarmee zijn race heb beïnvloed", zei de teamgenoot van Max Verstappen.

Hij voegde nog toe: "Charles is een coureur die altijd hard racet, maar wel op de limiet. Ik ben dan ook niet blij met mijzelf."