Guenther Steiner stuurt aan op contractverlening Mick Schumacher

Ralf Schumacher weet niet zeker of hij zijn neef Mick zou adviseren om in 2022 bij Haas te blijven of een overstap naar een ander Ferrari-gelinkt team te riskeren.

Volgens geruchten zou Ferrari hun junior-coureur in 2022 naar Alfa Romeo willen verhuizen.

Onlangs heeft Ferrari echter een nieuw gebouw in Maranello in gebruik genomen dat gewijd is aan het technische programma van klanten-team Haas.

Het kleine Amerikaanse team schreef 2021 van tevoren al af om zich volledig te concentreren op de nieuwe regels die geldig zijn vanaf 2022 en de jaren erna.

Focus op 2022 en de jaren erna

"Hoopt het team in 2022 een Ferrari-exemplaar te bemachtigen?" vraagt F1-journalist Roger Benoit zich hardop af in Blick.

"Duidelijk is dat Haas en Ferrari de volledige focus op de nieuwe auto's leggen", schrijft hij.

Als Haas-baas Gunther Steiner wordt gevraagd over de geruchten, geeft hij aan te hopen dat de 22-jarige Schumacher blijft.

"Het silly season is zojuist begonnen. We moeten nog het een en ander bekijken, maar we zijn niet ver verwijderd van het bevestigen van onze coureurs voor 2022."

Oom Ralf, wiens eigen zoon David afgelopen weekend een Formule 3-race in Oostenrijk won, weet niet zo goed wat hij zijn neefje Mick moet adviseren.

Bij Sky Deutschland zegt Ralf Schumacher: "Het is veel te vroeg om te oordelen. Alfa is op dit moment iets beter dan Haas. Maar de vraag is welk team zich ontwikkelt en op welke auto zij bouwen."

Schumacher heeft meestal wel een mening klaar, maar dit keer weet hij het gewoon niet, geeft hij toe: "Het komend jaar gaat er veel veranderen bij Haas, maar Alfa zit al jaren op dit niveau. Dus ik weet op dit moment niet wat mijn advies zal zijn."