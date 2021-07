Mercedes: "Schade kostte Hamilton zo'n zes á zeven tienden per ronde"

Hoewel het rondje in Oostenrijk op de Red Bull Ring niet lang is, zou Lewis Hamilton maarliefst zeven tienden van een seconde verloren hebben per ronde. Oorzaak was de schade aan de vloer van de W12, veroorzaakt toen Lewis Hamilton te hard over kerbstones reed.

Dat heeft de belangrijkste technische man van het voormalige succesvolle team gezegd. Andrew Shovlin is Trackside Engineering Director bij Mercedes en hij zegt: "Het ziet er naar uit dat de schade aan het bodywork is ontstaan vlak voor de eerste pitstop van Lewis. Het gebrek aan downforce daarna kostte zo'n zes tot zeven tienden per ronde. Omdat de shcade aan de achterkant was, werd de balans ernstig verstoord. Daardoor gingen de achterbanden teveel glijden waardoor die sneller sleten. Daardoor viel Hamilton terug naar de vierde plaats, maar gelukkig kon Bottas de tweede positie over nemen."

Bottas kon voorbij komen aan Norris vanwege de straf die Lando Norris kreeg voor het vermeend van de baan duwen van Sergio Perez.