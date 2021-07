De stand Verstappen - Hamilton: 5 - 3 in GP-zeges, 5 - 2 in pole positions

Met zijn overwinning in de Grand Prix van Oostenrijk begint Max Verstappen verder uit te lopen in de stand om het wereldkampioenschap. Zo staat de Nederlander nu 32 punten voor op Lewis Hamilton, terwijl Red Bull Racing 44 WK-punten uitloopt op Mercedes.

In de stand om Grand Prix-overwinningen is de stand Verstappen versus Hamilton nu 5-3, terwijl Max Verstappen al drie polepositions vaker wist te scoren dan Hamilton: 5 - 2 wat betreft kwalificaties.

De Nederlander is dus hard op weg om zijn voorsprong uit te bouwen in het wereldkampioenschap Formule 1. Toch zegt Verstappen na de race: “Ik geniet ervan, maar ik ben heel erg gefocust op de rest van het seizoen"

Lewis Hamilton heeft de laatste twee maanden al niets meer gewonnen. Gisteren ging het ook niet goed met de Brit. In Oostenrijk veroorzaakte hij schade aan de vloer van zijn auto, waarna hij in de race terugviel tot de vierde plaats. Hamilton houdt de moraal omhoog door te zeggen dat het kampioenschap nog erg lang duurt. Een frustrerende middag was het sowieso voor de Brit in de Mercedes. "Het is nogal frustrerend om zoveel downforce te verliezen aan de achterkant van de auto, en daardoor niet eens de tweede positie te kunnen vasthouden. Er zijn veel punten verloren gegaan vandaag", liet Hamilton weten aan journalisten.

Ondertussen heeft Verstappen zijn vijftigse podium meegemaakt in de Formule 1, de overwinning in Oostenrijk was Max Verstappen's vijftiende Grand Prix-overwinning in de koningsklasse van de autosport.