Toto Wolff erkent dat zijn team opnieuw moet leren om te verliezen

Volgens Toto Wolff zit het met de moraal in het Mercedes-team wel goed. Wel moet het team leren omgaan met mindere resultaten.

Het team is de afgelopen zeven jaren verwend geraakt door zeven jaar alle titels te winnen die er te winnen vielen. De afgelopen zeven jaren leken Mercedes en Lewis Hamilton relatief gemakkelijk naar de overwinningen en titels te rijden in de Formule 1.

Toto Wolff vertelt bij Sky Sports F1: "De moraal is goed. We moeten zorgen dat wij aan onze gevoelens gaan werken. Wij moeten een knop om zetten in het denken, want nu voelt alles als een nederlaag. Als je komt van het winnen van zeven wereldkampioenschapstitels dan voelt alles nu als een nederlaag, welk resultaat je ook boekt."

Wolff probeert dan ook te genieten van een resultaat zoals in Oostenrijk, waar het team van Mercedes het niet kon opnemen tegen Max Verstappen in de Red Bull Racing.

Toto Wollff: "Nu waren wij tweede en vierde, en dat is niet het einde van de wereld. Als je kijkt hoe blij de gasten van McLaren zijn met hun tweede positie, dan kunnen wij er wat van leren. Wij moeten erkennen: dit is een lastig kampioenschap, het is het Formule 1-wereldkampioenschap en wij moeten niet verwachten dat wij alles kunnen winnen door overal maar weg te cruisen in de zon richting het einde."

Wolff kan het niet laten om Red Bull alvast te verzekeren: "Wij zullen er ook alles aan doen wat in onze macht ligt om te voorkomen dat Red Bull Racing juist dat gaat doen."