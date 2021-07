Toto Wolff strijdvaardig na serie nederlagen voor Mercedes: "Dit kampioenschap verre van voorbij"

Toto Wolff klinkt strijdvaardig in gesprek met Sky Sports F1, na de serie nederlagen die het team van Mercedes te verwerken heeft. Hij heeft een stevige boodschap: "Dit kampioenschap is nog lang niet klaar."

Toto Wolff begint uit te leggen dat de snelheid van Mercedes er 'slechter' uit ziet doordat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas lange tijd achter de McLaren van Lando Norris reden.

Wolff zegt bij Sky Sports F1: "Wij zaten vast achter de McLaren, maar we hadden er bij kunnen zitten met onze snelheid. Misschien was dat niet genoeg om de race te winnen, maar wij zouden er vlak achter zitten en dat is een stap voorwaarts. De schade die Lewis opliep op de kerbstone in de tiende bocht, kwam doordat hij precies te hard over die kerb reed. Dat was gewoon een onderdeel dat van de auto viel. We keken naar de ballast, maar die was precies hetzelfde als de ronden ervoor, dus wij moeten uitzoeken waarom dat gebeurde. Al met al was het zaak om de schade beperkt te houden."

Wolff wordt daarna sarcastisch als hij zegt: "Wij gaan naar Silverstone en zullen dan iedereen wegblazen en met een één-twee finishen en dertig seconden wegrijden van iedereen in het veld."

Volgens Wolff gaat het team met updates komen naar Silverstone. "Het is een kleine stap, en elke stap telt, dus wij moeten zorgen dat dat werkt. We konden zien dat we hier al 2,5 tienden wisten te winnen nadat wij hier al vorderingen maakten op racesnelheid, omdat wij de auto beter begrijpen. Er zijn meer aanknopingspunten die wij hebben bekeken en ik denk dat wij vooruitgang gaan boeken."

Toto Wolff ziet progressie

Ik ben altijd sceptisch en bij mij is het glas eerder half leeg dan half vol, maar als je het beziet van de half-volle perspectief, dan zijn wij nog maar één DNF (Did Not Finish, Red.) dan denk ik dat wij er gewoon staan. Wij doen weer mee in het kampioenschap voor coureurs en het constructeurs, dus dit kampioenschap is nog lang niet voorbij."