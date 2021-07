Red Bull lobbyt bij de FIA om nieuwe pitstopregels niet in te voeren

Red Bull werkt achter de schermen hard om de aanstaande pitstopsnelheidsbeperking van de FIA ​​ongedaan te maken. Onlangs bleek dat er klachten waren ingediend over de bovenmenselijke snelheid van het pitstopproces van Red Bull, waarop de FIA ​​reageerde.

In gesprek met motorsport-magazin.com zei een nog altijd boze Helmut Marko: "We hebben jaren gewerkt om deze voorsprong te krijgen. We denken ook dat het een heel groot deel van de show is."

Marko denkt dat naast Mercedes, een ander team de FIA heeft aangespoord om de complexe nieuwe technische richtlijn in te voeren. "Deze keer was het een ander Mercedes-team dat heeft lopen drukken bij de FIA", verwijzend naar Aston Martin of McLaren.

Veiligheidsargument is belachelijk

Op de vraag of Red Bull vastbesloten is om de nieuwe technische richtlijn, die vanaf de Grand Prix van Hongarije zal worden ingevoerd, in te trekken, gaf de 78-jarige Oostenrijker toe: "Dat klopt. Het veiligheidsargument is meer dan belachelijk, want de ergste straf die je krijgt is als de band er niet op zit. Dan lig je uit de race."

Op de vraag hoe waarschijnlijk het is dat de nieuwe regels worden ingetrokken, voegde hij eraan toe: "Dat kan ik niet zeggen, maar ik hoop op gezond verstand. Er is een voortdurende dialoog over deze kwestie."