Hamilton slingert gerucht over Red Bull de wereld in: "Ze moeten een party-mode knop hebben"

Lewis Hamilton is van mening dat Red Bull, zoals Mercedes in het verleden had, een 'party-mode' heeft die ze kunnen aanzetten voor de kwalificatie. Party Mode, zoals de bijnaam luidde - speciale motorinstelling gereserveerd voor kwalificatie - was iets waar Mercedes bekend om stond voordat het in 2020 werd verboden door de FIA.

Het Duitse team zou de modus constant gebruiken om meer vermogen uit hun motor te halen zodra de kwalificatie begon om een ​​voordeel te behalen op de concurrentie.

Hamilton begrijpt het niet

Ondanks zo'n verbod, heeft Hamilton het gevoel dat Red Bull Racing nog steeds een vergelijkbare modus tot zijn beschikking heeft en verwacht dat ze het zullen gebruiken en zaterdag de overhand zullen krijgen in het gevecht aan de voorkant.

"Red Bull heeft zeker wat extra's in hun pijplijn voor de kwalificatie", zei Hamilton na de trainingen op vrijdag. "Ik denk dat we een kleine vooruitgang hebben geboekt. Ik denk dat ze nog twee tienden hebben of misschien is het een tiende en een half, zoiets. We kunnen zeker een paar kleine stappen vooruit zetten, maar niet genoeg om die twee tienden naar Red Bull te dichten."

“Over een enkele ronde voelde dat best goed, ik verwacht alleen dat Red Bull zich wat meer zal laten zien en boven ons staat. Ze hebben bijna de een kwalificatie-mode die wij vroeger hadden. Ik vroeg het onze engineers; ik begrijp niet waar ze het vandaan halen. Het is indrukwekkend en we moeten hard werken om te zien of we het op de één of andere manier kunnen evenaren."