Autosport TV-gids: Rinus VeeKay keert terug op de baan: ''Gelukkig mag ik weer racen''

Dit weekend weer een bomvol autosportweekend met weer veel Nederlanders in actie. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout stapt weer in zijn vertrouwde IndyCar-bolide na een sleutelbeenblessure. En kan Max Verstappen de goede vorm doorzetten in de Grand Prix van Oostenrijk?



Formule 1: Max Verstappen, de man in vorm!



In tegenstelling tot de Grand Prix in Frankrijk, was de race van vorige week allesbehalve spannend. Max Verstappen won zonder teveel moeite de Grand Prix van Stiermarken op de Red Bull Ring. Lewis Hamilton werd tweede en pakte desondanks een pijnlijk verlies belangrijke wk-punten.

Dit weekend rijdt het F1-circus voor de tweede keer op de Red Bull Ring tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, de negende ronde van het wereldkampioenschap. Het grote verschil zit hem dit keer in de bandencompound die Pirelli heeft meegenomen. De bandenfirma heeft zachtere types rubber meegenomen naar Spielberg.



Max Verstappen is de topfavoriet, maar kan Mercedes nog iets uit de hoge hoed toveren om de Nederlander van de overwinning te houden?



De strijd voor het constructeurskampioenschap gaat tussen Mercedes en Red Bull. Maar het gevecht om 'best of the rest' is net zo interessant. Die battle gaat tussen Ferrari en McLaren, twee historische merken die in het verleden vaak tegen elkaar streden om de titels.



WK-stand rijders:

1. Max Verstappen - 156

2. Lewis Hamilton - 139

3. Sergio Pérez - 96

4. Lando Norris - 86

5. Valtteri Bottas - 74



WK-stand constructeurs:

1. Red Bull Racing - 252

2. Mercedes - 212

3. McLaren - 120

4. Ferrari - 108

5. Alpha Tauri - 46



Uitzendingen

Zaterdag 3 juli: VT3, 12.00 uur, Ziggo Sport Select

Zondag 4 juli: Grand Prix van Oostenrijk, 1500 uur, Ziggo Sport Select





IndyCar: VeeKay terug van weggeweest



Twee weken terug zat Rinus VeeKay aan de kant tijdens de wedstrijd in Road America. Een sleutelbeenblessure na een fietsongeval was de boosdoener. Dit weekend mag de 20-jarige Hoofddorper weer aan de start verschijnen tijdens de Honda Indy 200 op Mid-Ohio. In 2020 boekte de Ed Carpenter Racing-coureur op het 3.860 kilometerlange permanente baantje in Lexington een achtste en tiende plaats. Het circuit kenmerkt zich door hoogteverschillen met snelle en langzame bochten.

VeeKay blikt alvast vooruit op zijn rentree: ''Gelukkig mag ik weer racen”, klinkt een opgetogen VeeKay vanuit de Verenigde Staten. “Het was heel vervelend om de wedstrijd op Road America te moeten missen, maar dankzij hulp van het medische team van de IndyCar en mijn team Ed Carpenter Racing, is mijn herstel spoedig verlopen en kan ik komend weekend weer rijden.”



“De Mid-Ohio Sports Car Course is bovendien één van mijn favoriete circuits in de Verenigde Staten, ik heb goede herinneringen overgehouden aan de vorige keren dat ik hier actief was. Ed Carpenter Racing beleeft tot dusver een succesvol seizoen. Ik ga mijn uiterste best doen om daar komend weekend een nieuw hoofdstuk aan toe te voegen”, besluit VeeKay strijdvaardig.



Door zijn afwezigheid in Road America is VeeKay uit de top vijf van het klassement gevallen en is terug te vinden op de zesde plek, een puntje voor Colton Herta. Alex Palou heroverde twee weken terug de koppositie terug van Pato O'Ward dankzij een overwinning. Titelverdediger Scott Dixon staat op de derde positie.



Tussenstand:

1. Alex Palou - 349

2. Patricio O'Ward - 321

3. Scott Dixon - 296

4. Josef Newgarden - 261

5. Simon Pagenaud - 255

6. Rinus VeeKay - 243



Uitzendingen

Zondag 4 juli: Race, 18.30 Mid-Ohio



Formule 3: Spannend vervolg in Spielberg



In het voorprogramma van de Formule 1 rijden de jonge talenten van de Formule 3 ook hun rondjes op de plooierige Red Bull Ring. De serie huisvest bekende achternamen, zoals David Schumacher, zoon van Ralf Schumacher, Arthur Leclerc, broer van Charles Leclerc, Jack Doohan, zoon van motorsportlegende Mick Doohan, Matteo Nannini, neef van voormalig F1-coureur Alessandro Nannini en Enzo Fittipaldo, kleinzoon van tweevoudig F1-kampioen Emerson Fittipaldi.

Twee weken terug in Frankrijk op Paul Ricard won Aleksandr Smoljar de eerste sprintrace in Le Castellet en pakte zijn tweede overwinning van het seizoen. Arthur Leclerc zegevierde in de tweede sprintrace en scoorde daarmee zijn eerste F3-overwinning. De hoofdrace werd gewonnen door Jack Doohan en daarmee stootte de Australiër door naar de derde positie in de tussenstand. Die wordt geleidt door Dennis Hauger, mede dankzij twee tweede plaatsen in Frankrijk.

Het kampioenschap blijft bloedspannend. Dit seizoen zijn er vijf verschillende winnaars uit zes races. Op voorhand - mede dankzij de reverse grid en de sprintraces - is het niet op voorhand te zeggen wie gaat winnen.



Tussenstand

1. Dennis Hauger - 66

2. Victor Martins - 60

3. Jack Doohan - 58

4. Clément Novalak - 49

5. Oli Caldwell - 41

23. Tijmen van der Helm - 0

Uitzendingen:

Zaterdag 3 juli: Sprintrace 1, 10.40 uur, Ziggo Sport Select

Zaterdag 3 juli: Sprintrace 2, 17.50, Ziggo Sport Select

Zondag 4 juli: Hoofdrace, 11.10, Ziggo Sport Select

Porsche Supercup: Larry is on fire!

Kampioenschapsleider en titelverdediger Larry ten Voorde gaat door waarmee hij is begonnen: winnen! Na Monaco heeft de Nederlander ook de tweede race van het kampioenschap gewonnen. Op de Red Bull Ring had de Team GP-Elite-coureur een voorsprong van 1.736 seconden op Ayhancan Güven. Landgenoot Max van Splunteren eindigde in de top vijf op meer dan 10 tellen van Ten Voorde.

Dit weekend rijdt de Porsche Super Cup opnieuw in Spielberg voor de derde ronde van het kampioenschap. In het voorprogramma van de Formule 1 verdedigt Ten Voorde een voorsprong van 19 punten op Dorian Boccolacci in het kampioenschap.



Tussenstand:

1. Larry ten Voorde - 50

2. Dorian Boccolacci - 31

3. Jaxon Evans - 30

4. Leon Köhler - 27

5. Christopher Zöchling - 23



8. Max van Splunteren - 12

15. Jesse van Kuijk - 6

20. Lucas Groeneveld - 1

27. Daan van Kuijk - 0



Zondag 4 juli: Race, 11.55 uur, Ziggo Sport Select



W-series: Kan Beitske Visser nu wel op het ereschavot komen?

In de W-series, een vrouwelijke racecompetitie, kende Beitske Visser geen geluk in de openingswedstrijd in Oostenrijk. De Nederlandse reed op weg richting het podium. Totdat ze in de rondte werd getikt bij de herstart. Uiteindelijk eindigde ze op de twaalfde positie.

De wedstrijd, in het voorprogramma van de Formule 1, werd overtuigend gewonnen door Alice Powell. De Britse nummer drie uit de eindstand van 2019, presteerde het hele weekend overtuigend . Ze pakte de snelste tijd in de vrije training en mocht van pole vertrekken. Titelverdedigster Jamie Chadwick werd knap zesde na een inhaalrace.

Dit weekend rijden de vrouwelijke talenten opnieuw op de Red Bull Ring.



Tussenstand

1. Alice Powell - 25

2. Sarah Moore - 18

3. Fabienne Wohlwend - 15

4. Belen Garcia - 12

5. Miki Koyoma - 10



12. Beitske Visser - 0



Uitzendingen:

Zaterdag 3 juli: Race, 16.45 uur, Ziggo Sport Select



NASCAR Cup Series: Even wennen, dit keer geen oval!

Vorig weekend reed het NASCAR-circus op de triangle van de Pocono Raceway. Nu dendert het Amerikaanse racegeweld richting het permanente circuit op Road America. De coureurs zullen tijdelijk hun oval-skills in de kast moeten stoppen.

De Jockey Made in America 250 is de 20ste van de totaal 26 rondes. Daarna beginnen de playoffs. Daarin kunnen de coureurs zich plaatsen voor de grote finale op 7 november op de Phoenix Raceway.

Uitzendingen:

Zondag 4 juli: Race, 20.35, Ziggo Sport Select