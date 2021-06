Alexander Wurz geniet van problemen bij Mercedes: "falende helden zijn ook maar gewoon mens"

Alexander Wurz vindt het "geweldig" dat het voormalig dominante Mercedes dit jaar onder enorme druk staat nu Red Bull Racing het beter voor elkaar lijkt te hebben in 2021.

Met Max Verstappen bovenaan de WK-stand heeft Red Bull duidelijk een voorsprong genomen op het gebied van de ontwikkeling dit seizoen. Toto Wolff beweerde vorig weekend dat Mercedes de ontwikkeling voor de Mercedes van dit jaar volledig is gestopt en de focus heeft verlegd naar de auto voor 2022 en de jaren erna. Vanaf volgend jaar gelden er namelijk radicaal andere technische vereisten. De auto's die de teams nu ontwikkelen worden dan ook de basis voor de jaren erna.

Voormalige test-coureur van McLaren-Mercedes, is blij met de worstelingen van het sterrenteam. Tegenwoordig is de voormalig Benneton-coureur voorzitter van de 'vakbond' voor coureurs: de GPDA, Grand Prix Drivers Association.

Die ontwikkelingstop waar Toto Wolff het over heeft zal volgens Wurz wel heel snel heroverwogen worden, zegt hij in de Salzburger Nachrichten.

"Theoretisch kun je rommelen met de middelen die je voor volgend jaar hebt. Dus ze zouden kunnen zeggen 'ok, laten we teruggaan in de windtunnel met de huidige auto, want we hebben een bepaald niveau bereikt met de auto van volgend jaar'. Dit zijn beslissingen met enorme implicaties, dus het is een grote druk (voor Mercedes, red.). Maar dat is geweldig", glimlacht Wurz volgens die krant.

De krant schrijft dat Wurz blij is met de ontwikkeling in F1 in 2021, waarbij Max Verstappen en Lewis Hamilton en Red Bull Racing versus Mercedes epische gevechten aangaan die goed zijn voor de sport.

Epische gevechten van helden

Wurz: "Als rijdersvereniging hebben we altijd gezegd dat wanneer de auto's dicht bij elkaar staan, deze sport gigantisch is", zo wordt de 47-jarige Oostenrijker geciteerd.

"Dan hebben we geen gimmicks nodig, want we zullen de persoonlijkheden van de coureurs zien en herkennen", legde hij uit. Het kan echter allemaal nóg spannender worden als McLaren en Ferrari zich ook definitief melden aan de top, denkt Wurz. "Stel je eens voor dat zij er ook bij staan!"

Wat betreft de strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen, denkt Wurz dat de wereld van de Formule 1 hongerig is om te zien hoe Hamilton zich houdt nu hij voor het eerst in jaren eens écht uitgedaagd wordt.

Helden kunnen vallen: 'from hero to zero'

Wurz vertelt dat de sport bestaat bij de gratie van helden die het in wiel-aan-wiel gevechten opnemen tegen elkaar. Hij wordt verder in de krant aangehaald als hij zegt: "Wij kijken naar de sport omdat wij de helden willen zien. Maar op een gegeven moment willen we ook zien dat een held van 'hero to zero' gaat wanneer hij een fout maakt. Dan besef je dat hij ook maar een mens is", legt Wurz uit.

Het team van Mercedes leek ijzersterk, maar nu zij falen, blijkt dat het team ook maar gewoon bestaat uit mensen, meent Wurz. "Mercedes is er al zo lang, maar nu zien we plotseling de menselijke kant - op een zeer hoog niveau", voegde Wurz eraan toe. "Dus dit is spannender dan ooit."

Wurz houdt zijn geld voor zichzelf

Als hem wordt gevraagd op wie hij zijn geld zou inzetten dit jaar, glimlacht hij wederom: "Ik zou niet eens 5 euro inzetten. Het kan zo gemakkelijk gebeuren dat iemand zijn zenuwen verliest of pech heeft, of dat iemand anders hem verslaat."

Wurz kan genieten van menselijk falen, maar tot nu toe zijn er nog maar beperkt fouten gemaakt door de twee grootste helden van het seizoen tot dusverre.

"Als niemand fouten maakt, wordt het spannend tot de laatste race", voorspelt Wurz.