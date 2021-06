Max Verstappen ziet kansen op wereldtitel toenemen maar weet: "We moeten overal bovenop blijven zitten"

Max Verstappen ziet de laatste weken zijn kansen op de wereldtitel elk weekend aanzienlijk stijgen. Toch weet de Nederlander: "We moeten overal bovenop blijven zitten".

Na de afgelopen races kon Verstappen vooral letterlijk bovenop zijn auto gaan zitten, nadat hij de races in de Formule 1 wist te winnen. Hij staat nu ruim voor op Lewis Hamilton, die 18 WK-punten minder scoorde in de voorlopige tussenstand om de wereldtitel Formule 1.

Mercedes komt zelfs 40 punten tekort op Red Bull Racing. Het seizoen is echter nog lang en het kampioenschap is nog niet binnen, zo meldt Verstappen via zijn eigen website Verstappen.com.

Verstappen blikt terug op zijn klinkende zege tijdens de Grand Prix van Stiermarken op de Red Bull Ring bij Spielberg in Oostenrijk.

Verstappen zegt: “Het winnen van onze thuisrace afgelopen weekend was een prestatie van ons hele team en daar kunnen we heel blij mee zijn, maar we kunnen komend weekend niet simelweg hetzelfde resultaat verwachten. Iedereen zal leren van wat er afgelopen week niet zo goed ging en we hebben ook zachtere bandencompounds, die de boel ook kunnen opschudden. "

Hij vervolgt: "We hadden een erg positieve race, maar er zijn altijd dingen die we beter kunnen doen. Ik verwacht natuurlijk dat iedereen dit weekend dichterbij elkaar zal zitten, wat meestal het geval is als je opeenvolgende races op hetzelfde circuit hebt.”

“Als team zijn we gefocust op onszelf en het is mooi dat iedereen nog steeds pusht en wil verbeteren, want dat is waar Formule 1 en competitie om draait. Het is erg belangrijk voor mij om iedereen gemotiveerd te zien en te verbeteren. Van mijn kant zal ik elk weekend het maximale blijven geven, zodat we kunnen proberen om de leiding vast te houden. "

De snelle Limburger besluit: "Op dit moment hebben we een heel goed pakket, maar we moeten overal bovenop blijven zitten, want het is nog een heel lang seizoen.”