Audi en Porsche dit weekend in Oostenrijk aanwezig bij overleg F1-motoren

Op de Red Bull Ring vindt komend weekend een vergadering plaats over de F1-motoren van de toekomst. Twee grote fabrikanten zijn daarbij uitgenodigd en zullen aanschuiven. Markus Duesmann en Oliver Blume zullen namens Audi en Porsche aanschuiven bij het overleg, zo meldt Auto Motor und Sport.

Het Duitse blad zegt dat de sport nu de details van de nieuwe motorvoorschriften voor 2025 uit de doeken doet, te beginnen met een grote vergadering van de motorfabrikanten voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk.

Batterij aan vragen

Journalist Michael Schmidt schrijft: "Er blijven fundamentele vragen over. Hoeveel moet de motor kosten? Wat moet het kostenplafond zijn? Welke onderdelen moeten standaard zijn? Hoe moet de verbrandingsmotor eruit zien? Hoe groot moet het aandeel elektrische energie zijn?"

"Hebben we de MGU-H nodig of niet? Moet het vermogen ook naar de voorwielen worden gestuurd? Op welke prestaties mikken we? Hoe groot en zwaar mag de batterij zijn om het gewicht van de auto's laag te houden?"

CO2 neutrale V6-motoren

Het is al bekend dat CO2-neutrale brandstof op komst is en de huidige V6-architectuur zal de basis vormen voor de nieuwe motoren.

De andere details zullen op 3 juli worden besproken, met FIA-president Jean Todt en F1 directieleden Stefano Domenicali en Ross Brawn aan het roer.

Present

Aanwezig zijn Ola Kallenius, CEO van Daimler, John Elkann van Ferrari, Luca de Meo, CEO van Renault, en miljardair Dietrich Mateschitz, wiens merk Red Bull vanaf 2022 het roer overneemt van de vertrekkende Honda.

"Naast de vier Formule 1-fabrikanten zullen ook de CEO's van Porsche en Audi aan tafel zitten", onthulde Schmidt. Hun namen zijn Markus Duesmann, de CEO van Audi, en zijn Porsche-tegenhanger Oliver Blume, die de interesse van Volkswagen vertegenwoordigen om mogelijk in de Formule 1 te racen onder de nieuwe toekomstige reglementen voor F1-motoren.