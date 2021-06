Max Verstappen helemaal klaar met journalisten na vragen over snelheid Honda-motor: "Het is elke week hetzelfde!"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen was na de kwalificatie tijdens de persconferentie helemaal klaar met de vragen van de journalisten over de snelheid van de Honda-motor. De Nederlander vertelde dat hij alle journaliseren een papiertje gaat geven met de afstelling en informatie, omdat hij er klaar mee is.

De coureur vertelde een printer mee te nemen en die aan te zetten, zo kan elke journalist een papiertje bemachtigen. Dit was natuurlijk als grap bedoeld, maar Verstappen was geïrriteerd.

Lewis Hamilton: "Ze hebben hier weer een goede snelheid op de rechte stukken. Dat maakt het voor ons niet makkelijker." Vervolgens komt Max Verstappen aan het woord: “We zijn altijd goed geweest op de hoog gelegen circuits, maar ik denk dat ik de volgende keer een afdruk ga maken van het verschil in de achtervleugel die we gebruiken, dan ga ik het aan elke journalist overhandigen."

"Omdat ik nu deze 2 vragen krijg, nu zo'n 2-3 weken, dat we echt snel op het rechte stuk zijn. En ja, dat zijn we, maar kijk eens naar onze achtervleugel. Ik denk niet dat het precies hetzelfde is. En Honda heeft het zeker geweldig gedaan in vergelijking met vorig jaar, maar vanaf onze eerste motor en de motor die we nu in de auto hebben, draait het allemaal om betrouwbaarheid, verbeteringen en geen duidelijk voordeel op puur vermogen. Dus ik ga de volgende keer mijn printer opstarten en ik ga een paar papiertjes overhandigen. ”